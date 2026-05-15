遠藤航

初優勝を目指す史上最強の「森保ジャパン」を、神奈川ゆかりの選手たちが支える。都道府県別出身者は最も多い８人で、過去に県内のＪクラブに所属した選手も合わせると１２人が選ばれた。

日本の心臓を担うのが、横浜市出身の遠藤航（リバプール）だ。２月に左足首付近を痛めて手術を受けて３大会連続のＷ杯出場が危ぶまれたが、主将を務めてきた精神的支柱として監督の信頼は揺らがず、リハビリも順調。対人プレーやボール奪取に優れる３３歳がチームをけん引する。

横須賀市出身の伊東純也（ゲンク）は爆発的なスピードが売りで攻撃の鍵を握る一人。３３歳のベテランは自慢の快足でサイドを切り裂く。

田中碧（リーズ）は前回Ｗ杯、１次リーグのスペイン戦で、「三笘の１ミリ」と呼ばれたゴールラインぎりぎりの折り返しを右脚で押し込む活躍を見せた。２人はＪ１川崎の育成組織育ちで、現在は海外で活躍。中盤の底で攻撃力もたけた田中は直前の負傷で無念の代表落選となった三笘薫（ブライトン）の思いも背負って、再び躍動するはずだ。

最前線では、初選出された桐光学園高出身の小川航基（ＮＥＣ）が虎視眈々（たんたん）とチャンスを狙う。同じく初選出で葉山町出身の２４歳鈴木唯人（フライブルク）は突破力に秀でた新進気鋭のアタッカーだ。

桐蔭学園高出身のＧＫ早川友基（鹿島）は、昨季のＪリーグ最優秀選手賞を受賞。成長著しい２７歳が最後尾で立ちはだかる。