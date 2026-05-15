Sizuk、TVアニメ『リィンカーネーションの花弁』エンディング主題歌「零」をジョン・V・ノイマン役・佐倉綾音がカバー！（コメントあり）

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アニメ・アイドル楽曲を中心に数々の印象的な曲を生み出し続ける作曲家・俊龍による音楽プロジェクト・Sizuk。

TVアニメ「リィンカーネーションの花弁」ジョン・V・ノイマン役、佐倉綾音によるエンディング主題歌「零」のカバーが配信開始。また、YouTubeにてMusic Videoがプレミア公開となった。

「零」は、アニメ・アイドル楽曲を中心に数々の印象的な曲を生み出し続ける作曲家・

俊龍による音楽プロジェクト・Sizukによる楽曲。作曲を俊龍が手掛け、作詞に「中村彼方」、編曲に「小高光太郎」を迎えた、儚さと力強さを併せ持つドラマチックなナンバー。

そんな今作の歌唱を担当したジョン・V・ノイマン役の佐倉綾音からコメントが到着。楽曲とあわせてチェックしてほしい。

＜佐倉綾音 コメント＞

ノイマンとして「零」を歌わせて頂きました。

ノイマンが歌を歌っているイメージがまったく湧かなかったので、どうやって歌うのだろう……？という疑問を解消できないまま現場に到着し、スタッフさんと相談しながら、彼女にしっくりくるスタンスを見つけるまでお付き合い頂きました。

彼女の持つ想いや願いがどこまで計算されたものなのかわかりませんが、歌詞とともにアウトプットされる情緒のようなものを波形に乗せられるよう頑張ってみました。

原作、アニメーションといっしょに楽しんで頂けますと幸いです。

●リリース情報

「零 feat. ジョン・V・ノイマン（CV：佐倉綾音）」

歌：ジョン・V・ノイマン（CV：佐倉綾音）

作詞：中村彼方

作曲：俊龍

編曲：小高光太郎

配信中

配信リンクはこちら

https://Sizuk.lnk.to/zero_JohnV.Neumann

＜収録内容＞

M1. 零 feat. ジョン・V・ノイマン（CV：佐倉綾音）

M2. 零 Instrumental

M3. 零 feat.ジョン・V・ノイマン（CV：佐倉綾音）TV size ver.

関連リンク

Sizukオフィシャルサイト

https://sizuk.info/