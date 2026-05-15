21:15
カナダ住宅着工件数（4月）
予想　24.5万件　前回　23.59万件

21:30
カナダ国際証券取扱高（3月）
予想　N/A　前回　61.7億カナダドル

カナダ製造業売上高（3月）
予想　2.8%　前回　3.6%（前月比)

米ニューヨーク連銀製造業景気指数（5月）
予想　9.0　前回　11.0

22:15　
米鉱工業生産指数（4月）22:15　
予想　0.3%　前回　-0.5%（前月比)　
予想　75.8%　前回　75.7%（設備稼働率)

米国「フォーム13F」提出期限
トランプ米大統領、中国訪問（～15日）
パウエルFRB議長任期満了、理事として28年まで残留示唆

16日（土）
氷見野日銀副総裁、日本金融学会で講演
インドのモディ首相、欧州訪問（20日まで）

※予定は変更されることがあります。