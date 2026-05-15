ＮＹ市場 この後のイベント
21:15
カナダ住宅着工件数（4月）
予想 24.5万件 前回 23.59万件
21:30
カナダ国際証券取扱高（3月）
予想 N/A 前回 61.7億カナダドル
カナダ製造業売上高（3月）
予想 2.8% 前回 3.6%（前月比)
米ニューヨーク連銀製造業景気指数（5月）
予想 9.0 前回 11.0
22:15
米鉱工業生産指数（4月）22:15
予想 0.3% 前回 -0.5%（前月比)
予想 75.8% 前回 75.7%（設備稼働率)
米国「フォーム13F」提出期限
トランプ米大統領、中国訪問（～15日）
パウエルFRB議長任期満了、理事として28年まで残留示唆
16日（土）
氷見野日銀副総裁、日本金融学会で講演
インドのモディ首相、欧州訪問（20日まで）
※予定は変更されることがあります。
カナダ住宅着工件数（4月）
予想 24.5万件 前回 23.59万件
21:30
カナダ国際証券取扱高（3月）
予想 N/A 前回 61.7億カナダドル
カナダ製造業売上高（3月）
予想 2.8% 前回 3.6%（前月比)
米ニューヨーク連銀製造業景気指数（5月）
予想 9.0 前回 11.0
22:15
米鉱工業生産指数（4月）22:15
予想 0.3% 前回 -0.5%（前月比)
予想 75.8% 前回 75.7%（設備稼働率)
米国「フォーム13F」提出期限
トランプ米大統領、中国訪問（～15日）
パウエルFRB議長任期満了、理事として28年まで残留示唆
16日（土）
氷見野日銀副総裁、日本金融学会で講演
インドのモディ首相、欧州訪問（20日まで）
※予定は変更されることがあります。