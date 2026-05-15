ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:15

カナダ住宅着工件数（4月）

予想 24.5万件 前回 23.59万件



21:30

カナダ国際証券取扱高（3月）

予想 N/A 前回 61.7億カナダドル



カナダ製造業売上高（3月）

予想 2.8% 前回 3.6%（前月比)



米ニューヨーク連銀製造業景気指数（5月）

予想 9.0 前回 11.0



22:15

米鉱工業生産指数（4月）22:15

予想 0.3% 前回 -0.5%（前月比)

予想 75.8% 前回 75.7%（設備稼働率)



米国「フォーム13F」提出期限

トランプ米大統領、中国訪問（～15日）

パウエルFRB議長任期満了、理事として28年まで残留示唆



16日（土）

氷見野日銀副総裁、日本金融学会で講演

インドのモディ首相、欧州訪問（20日まで）



※予定は変更されることがあります。

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