テレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」が１５日に放送され、タレントのマツコ・デラックス、有吉弘行が出演した。

「街中で見るとテンション上がるもの」の話題に、マツコは「絶対にこれ、見分け方とかは言いませんけど。私、覆面（パトカー）を見つけるのが好きなの。普通の一般車の振りして。結構、覆面走ってんのよ」とニヤリ。

マツコがつづけて「調子こいた車が覆面にやられる瞬間好き。だから覆面見かけるとちょっと後をついていくもん」と明かすと、有吉は「今日も来る時、キックボードが捕まってて嬉しかったなぁ…」と述懐。マツコは「あー！キックボード捕まってると嬉しいよねえー！」とハイテンションで声を張り上げて笑わせた。

さらにマツコがキックボードについて「ヘルメットなしってどういうこと？」と聞くと、有吉も「ズルいよ。原付きダメなのにさ。なんで？ズルいじゃん？」と同調した。

マツコは「きのう、私ちょうど免許の書き換えに行ってきたんだけどさ。道路交通法改正のお知らせみたいなやつ。必ずやるじゃん。キックボードのことが出てきたから、どんな法律なのかなと思ったら『ヘルメットを付けるよう、努力義務』。努力義務？」と首をひねった。有吉も「なんで？（原付き）チャリにヘルメット付けなきゃいけないのに。なんで、あれが大丈夫なんだよ…？」と苦笑していた。