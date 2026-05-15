見取り図リリー、大人気番組のオファーを2回断る　衝撃理由にスタジオ爆笑「出たらええやん！」

5月14日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、“NGなし”“ピーなし”“ウソなし”の新トーク企画「トークヒットマン〜芸人殺しの質問スナイパー〜」が放送された。

リリー（見取り図）は、「最近オファーを断った番組」を告白し…。

【映像】見取り図リリー「多分二度とオファー来ないだろうな」と覚悟を決め…

本企画では、芸人たちが“本気で答えさせたい質問”を用意。パネルに貼られた質問をエアガンでヒットさせれば、指名した人物に強制回答させられるルールだ。しかし、狙っていないパネルにヒットすると自分が回答しなければならない。

伊藤俊介（オズワルド）の指名で、「最近オファーを断った、みんなが知ってそうな番組」を答えることになったリリー。森田哲矢（さらば青春の光）が「ちゃんと出たくなくて断ったやつだぞ！」と念押しすると、リリーは「多分二度とオファー来ないだろうな…」とポツリ。そして、「一番近々は…逃走中だよ！」と渋々答えた。

これには共演者一同が、「逃走中から逃げた？」「逃走中から逃げ切れるのか？」と大騒ぎ。2回連続で『逃走中』のオファーを断ったというリリーは、屋敷裕政（ニューヨーク）から「出たらええやないですか！」とツッコまれると、「朝早いんだよアレ！」とぶっちゃけた。

相方の盛山晋太郎（見取り図）が「楽しいだろ逃走中」と笑うと、リリーは「そういう奴が出たらいいんだよ」とコメント。過去、同番組に単独で出演した盛山は、「俺は楽しくて出た！」そうだ。

一方、同じく『逃走中』に出演したナダル（コロコロチキチキペッパーズ）は「（相方の）西野（創人）は普通にオファーがきてない」と本人不在の状況で暴露し、スタジオの笑いを誘った。