chilldspotが、初となるリミックスEP『prank call - remix #001』を5月20日に配信リリースする。

（関連：【画像】chilldspot、初のリミックスEP『prank call - remix #001』ジャケット写真）

本作には、メンバーによるセルフリミックスや、国内クリエイター陣によるリミックス全5曲が収録される。

「ネオンを消して (Sam is Ohm Remix)」は、SURF Musicと共同開催した全世界のクリエイターを対象としたリミックスコンテストの優勝作品。「Up (voquote Remix)」では、Kota Matsukawaによるダンスミュージックプロジェクト voquoteが参加。原曲のバンドサウンドが電子音楽へと昇華され、楽曲に新たな解釈が加わった。

また、メンバーによる既存曲のリミックスでは、メンバーそれぞれのルーツや音楽性がリミックスを通して再構築されており、chilldspotの新たな表情を発見できるEP作品に仕上がっている。

なおchilldspotは、6月より対バンライブツアー『対バンライブ“ジャム Vol.3”』の開催を控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）