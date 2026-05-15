King & Prince 東京ドーム公演のダイジェスト映像公開！2人体制初披露曲やソロ楽曲の映像も

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King & Princeの最新ライブBlu-ray＆DVD『King & Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～』（6月24日発売）より、ライブ本編のダイジェスト映像がKing & PrinceオフィシャルYouTubeで公開された。

■2025年12月にリリースしたアルバム『STARRING』を引っさげて開催

本作は、2025年12月にリリースしたアルバム『STARRING』を引っさげて開催された4大ドームツアーのうち東京ドーム公演の模様を収録した作品。

本日公開されたダイジェスト映像では、「Theater」や「希望の丘」「HEART」などのアルバム収録曲をはじめ、2人体制のライブでは初めてパフォーマンスされた「Magic Touch」「TraceTrace」「Moon Lover」「OhMy Girl」「LIFE is FUSHIGI」や、ふたりのソロ曲「Darling」「this time」などのライブパフォーマンスの一部を観ることができる。

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

Blu-ray＆DVD『King & Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～』

■【画像】King & Princeのアーティスト写真

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https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/news/2026-04-23/

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