『King ＆ Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜』本編ダイジェスト公開 2人体制で初披露＆ソロ曲もチラ見せ
King ＆ Princeが6月24日に発売するライブBlu-ray・DVD『King ＆ Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜』より、ライブ本編のダイジェスト映像が公式YouTubeで公開された。
【動画】「本当に全てが素敵な空間」公開されたライブ本編ダイジェスト映像
今作はアルバム『STARRING』を引っ提げたツアーの東京ドーム公演を収録した、最新のライブ映像が楽しめるBlu-ray・DVD。先日、リリースに先駆けて公演のオープニングを飾った楽曲「Stereo Love」のライブ映像が公開され、ファンから数多くの熱いリアクションを集めていた。
今回公開されたダイジェスト映像では、「Theater」や「希望の丘」「HEART」などのアルバム収録曲をはじめ、2人体制のライブでは初めてパフォーマンスされた「Magic Touch」 「TraceTrace」 「Moon Lover」「OhMy Girl」「LIFE is FUSHIGI」や、2人のソロ曲「Darling」「this time」などのライブパフォーマンスの一部を見ることができる。ライブの世界観と会場の一体感を感じることができ、6月24日のリリースへの期待が高まる映像となっている。
今作にはアルバム『STARRING』収録曲をはじめ、2人体制でのライブとしては初披露となる楽曲、そして「シンデレラガール」「koi-wazurai」などの彼らを代表する人気曲を含む全32曲が収録される。
【動画】「本当に全てが素敵な空間」公開されたライブ本編ダイジェスト映像
今作はアルバム『STARRING』を引っ提げたツアーの東京ドーム公演を収録した、最新のライブ映像が楽しめるBlu-ray・DVD。先日、リリースに先駆けて公演のオープニングを飾った楽曲「Stereo Love」のライブ映像が公開され、ファンから数多くの熱いリアクションを集めていた。
今作にはアルバム『STARRING』収録曲をはじめ、2人体制でのライブとしては初披露となる楽曲、そして「シンデレラガール」「koi-wazurai」などの彼らを代表する人気曲を含む全32曲が収録される。