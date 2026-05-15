コント日本一決定戦「キングオブコント2026」のエントリー受け付けがきょう15日に始まり、お笑いコンビ「しずる」が参加表明し会見を行った。

昨年は9年ぶりに決勝進出し、B’zのヒット曲「LOVE PHANTOM」に合わせ、極道の世界観を表現するコントで反響を呼んだ。純（45）は「決勝に行けたおかげで、単独ライブが久々に満員だったんですよ」と大会の反響を明かしたが、池田一真（42）は「だせえこと言ってんじゃねえよ！今まで埋まってねえことがバレるだろ」と、終始とげとげしいキャラクターで毒を吐きまくった。

前回大会優勝の「ロングコートダディ」堂前透（36）から「今年も決勝に来るんじゃないかなと思う。フリが効いてますから」と、昨年のネタを踏まえてのコメントを受けた池田は「内容変えておんなじ曲で出てやる！」とまさかの宣言。昨年のネタは手応え十分だったようで、「周りから“ゼッテー優勝だ！”みたいなこと言われて、俺らも2人で“B’zのライブとか呼ばれたらどうする？”って。マジでだせえよ！」と舞台裏で浮ついていたエピソードを明かし会場を笑わせた。