【キングオブコント】しずる、6度目決勝「目指します！」 池田「だっふんだ！」
“コント日本一”を決めるTBS系『求人ボックスpresentsキングオブコント2026』のエントリー受付が、きょう15日よりスタート。このほど「エントリー表明記者会見」が行われ、しずる、レインボー、青色1号、かが屋、オダウエダの5組が集結した。
【集合ショット】豪華芸人がズラリ！エントリー表明記者会見の模様
昨年大会は、過去最多となる3449組がエントリーし、10組が決勝戦で激突。決勝戦ファーストステージ、ファイナルステージともに個性的なコントを見せた「ロングコートダディ」が、4度目の決勝進出で悲願のキングの座に輝いた。さらに、「や団」「しずる」「トム・ブラウン」など渾身のネタと強烈なキャラが続々と飛び出し、大会を盛り上げ、芸人の真骨頂がぶつかり合う大会となった。今回の大会テーマは「“好き”を貫け」。己を信じ“好き”を貫き通した芸人だけが頂点に立つ、決勝戦の模様はこの秋にTBSで生放送される。
会場には昨年王者の「ロングコートダディ」が登場。「街中を歩いていると『チャンピオン！』と、いろんな人に声をかけられる」と兎が話すと、堂前は「いまだにマネージャーの携帯が鳴りやまないほど仕事のオファーが来る」と生活の変化ぶりを語るなど、笑いの絶えない会見となった。
■しずる（吉本興業）
池田一真
純
『キングオブコント2009』ファイナリスト
『キングオブコント2010』ファイナリスト
『キングオブコント2012』ファイナリスト
『キングオブコント2016』ファイナリスト
『キングオブコント2025』ファイナリスト
（純）昨年決勝に出て、単独ライブが久しぶりに満員になったんです！それは『キングオブコント』の決勝に行けたおかげで！
（池田）ダセェこと言ってんじゃねえ！今まで埋まってねーことがバレんだろ！
（純）大会記録トップに並ぶ6度目の決勝を目指します！
（池田）だっふんだ！
■『キングオブコント2026』応募資格および参加規程
・エントリー期間は5月15日（金）〜6月30日（火）
・プロ・アマ、所属会社の有無は問わず。芸歴の制限なし。2人以上のユニットに限る。
・即席ユニットでの出場も可能。
・ネタの披露時間は1回戦は2分、2回戦は3分、準々決勝、準決勝、決勝は5分。
準決勝と決勝では原則同じ2ネタを披露し、決勝戦は予選を勝ち抜いた10組（予定）が進出。
・過去の準決勝進出者は1回戦が免除され、2回戦からの出場。
過去の決勝進出者は2回戦まで免除され、準々決勝からの出場（※即席ユニットでの出場者は、これまでの既存コンビの出場結果は反映されず、1回戦からの出場となる。尚、前大会と同様の即席ユニットのメンバーでの出場結果は、上記のシード権が適用される）。
【集合ショット】豪華芸人がズラリ！エントリー表明記者会見の模様
昨年大会は、過去最多となる3449組がエントリーし、10組が決勝戦で激突。決勝戦ファーストステージ、ファイナルステージともに個性的なコントを見せた「ロングコートダディ」が、4度目の決勝進出で悲願のキングの座に輝いた。さらに、「や団」「しずる」「トム・ブラウン」など渾身のネタと強烈なキャラが続々と飛び出し、大会を盛り上げ、芸人の真骨頂がぶつかり合う大会となった。今回の大会テーマは「“好き”を貫け」。己を信じ“好き”を貫き通した芸人だけが頂点に立つ、決勝戦の模様はこの秋にTBSで生放送される。
■しずる（吉本興業）
池田一真
純
『キングオブコント2009』ファイナリスト
『キングオブコント2010』ファイナリスト
『キングオブコント2012』ファイナリスト
『キングオブコント2016』ファイナリスト
『キングオブコント2025』ファイナリスト
（純）昨年決勝に出て、単独ライブが久しぶりに満員になったんです！それは『キングオブコント』の決勝に行けたおかげで！
（池田）ダセェこと言ってんじゃねえ！今まで埋まってねーことがバレんだろ！
（純）大会記録トップに並ぶ6度目の決勝を目指します！
（池田）だっふんだ！
■『キングオブコント2026』応募資格および参加規程
・エントリー期間は5月15日（金）〜6月30日（火）
・プロ・アマ、所属会社の有無は問わず。芸歴の制限なし。2人以上のユニットに限る。
・即席ユニットでの出場も可能。
・ネタの披露時間は1回戦は2分、2回戦は3分、準々決勝、準決勝、決勝は5分。
準決勝と決勝では原則同じ2ネタを披露し、決勝戦は予選を勝ち抜いた10組（予定）が進出。
・過去の準決勝進出者は1回戦が免除され、2回戦からの出場。
過去の決勝進出者は2回戦まで免除され、準々決勝からの出場（※即席ユニットでの出場者は、これまでの既存コンビの出場結果は反映されず、1回戦からの出場となる。尚、前大会と同様の即席ユニットのメンバーでの出場結果は、上記のシード権が適用される）。