【キングオブコント】レインボー「優勝したいと思います！」「ええ声出てます！」
“コント日本一”を決めるTBS系『求人ボックスpresentsキングオブコント2026』のエントリー受付が、きょう15日よりスタート。このほど「エントリー表明記者会見」が行われ、しずる、レインボー、青色1号、かが屋、オダウエダの5組が集結した。
【集合ショット】豪華芸人がズラリ！エントリー表明記者会見の模様
昨年大会は、過去最多となる3449組がエントリーし、10組が決勝戦で激突。決勝戦ファーストステージ、ファイナルステージともに個性的なコントを見せた「ロングコートダディ」が、4度目の決勝進出で悲願のキングの座に輝いた。さらに、「や団」「しずる」「トム・ブラウン」など渾身のネタと強烈なキャラが続々と飛び出し、大会を盛り上げ、芸人の真骨頂がぶつかり合う大会となった。今回の大会テーマは「“好き”を貫け」。己を信じ“好き”を貫き通した芸人だけが頂点に立つ、決勝戦の模様はこの秋にTBSで生放送される。
会場には昨年王者の「ロングコートダディ」が登場。「街中を歩いていると『チャンピオン！』と、いろんな人に声をかけられる」と兎が話すと、堂前は「いまだにマネージャーの携帯が鳴りやまないほど仕事のオファーが来る」と生活の変化ぶりを語るなど、笑いの絶えない会見となった。
■レインボー（吉本興業）
ジャンボたかお
池田直人
『キングオブコント2025』ファイナリスト
（ジャンボ）昨年はとにかく決勝に出られて嬉しかった！決勝に出て直後は何も変わらないなと思ったのですが徐々に『キングオブコント』効果だろう！という感じで仕事が増えていったのでありがたかったです！
（池田）昨年は5番手でネタをして3位に入って、最後までずっといました。なのでこの緊張感はずっとあっていいんですが、今年はゆったりとした気持ちで決勝に上がれたら嬉しいなって思います！
（ジャンボ）絶対今年も決勝に行って、爪痕を残したい。いや、優勝したいと思います！
（池田）ええ声出てます！
■『キングオブコント2026』応募資格および参加規程
・エントリー期間は5月15日（金）〜6月30日（火）
・プロ・アマ、所属会社の有無は問わず。芸歴の制限なし。2人以上のユニットに限る。
・即席ユニットでの出場も可能。
・ネタの披露時間は1回戦は2分、2回戦は3分、準々決勝、準決勝、決勝は5分。
準決勝と決勝では原則同じ2ネタを披露し、決勝戦は予選を勝ち抜いた10組（予定）が進出。
・過去の準決勝進出者は1回戦が免除され、2回戦からの出場。
過去の決勝進出者は2回戦まで免除され、準々決勝からの出場（※即席ユニットでの出場者は、これまでの既存コンビの出場結果は反映されず、1回戦からの出場となる。尚、前大会と同様の即席ユニットのメンバーでの出場結果は、上記のシード権が適用される）。
【集合ショット】豪華芸人がズラリ！エントリー表明記者会見の模様
昨年大会は、過去最多となる3449組がエントリーし、10組が決勝戦で激突。決勝戦ファーストステージ、ファイナルステージともに個性的なコントを見せた「ロングコートダディ」が、4度目の決勝進出で悲願のキングの座に輝いた。さらに、「や団」「しずる」「トム・ブラウン」など渾身のネタと強烈なキャラが続々と飛び出し、大会を盛り上げ、芸人の真骨頂がぶつかり合う大会となった。今回の大会テーマは「“好き”を貫け」。己を信じ“好き”を貫き通した芸人だけが頂点に立つ、決勝戦の模様はこの秋にTBSで生放送される。
■レインボー（吉本興業）
ジャンボたかお
池田直人
『キングオブコント2025』ファイナリスト
（ジャンボ）昨年はとにかく決勝に出られて嬉しかった！決勝に出て直後は何も変わらないなと思ったのですが徐々に『キングオブコント』効果だろう！という感じで仕事が増えていったのでありがたかったです！
（池田）昨年は5番手でネタをして3位に入って、最後までずっといました。なのでこの緊張感はずっとあっていいんですが、今年はゆったりとした気持ちで決勝に上がれたら嬉しいなって思います！
（ジャンボ）絶対今年も決勝に行って、爪痕を残したい。いや、優勝したいと思います！
（池田）ええ声出てます！
■『キングオブコント2026』応募資格および参加規程
・エントリー期間は5月15日（金）〜6月30日（火）
・プロ・アマ、所属会社の有無は問わず。芸歴の制限なし。2人以上のユニットに限る。
・即席ユニットでの出場も可能。
・ネタの披露時間は1回戦は2分、2回戦は3分、準々決勝、準決勝、決勝は5分。
準決勝と決勝では原則同じ2ネタを披露し、決勝戦は予選を勝ち抜いた10組（予定）が進出。
・過去の準決勝進出者は1回戦が免除され、2回戦からの出場。
過去の決勝進出者は2回戦まで免除され、準々決勝からの出場（※即席ユニットでの出場者は、これまでの既存コンビの出場結果は反映されず、1回戦からの出場となる。尚、前大会と同様の即席ユニットのメンバーでの出場結果は、上記のシード権が適用される）。