19代目キングを決める、TBS系「キングオブコント 2026」のエントリーが、15日午後9時に始まった。エントリーに先立ち、早々と出場を表明した青色1号のカミムラ（35）、榎本淳（32）、仮屋そうめん（34）が、15日までに都内のTBSで行われたエントリー表明会見に参加した。昨年は決勝に初進出して4位。2本目のネタを披露できる、上位3組にはわずかに届かなかった。昨年を振り返り、カミムラは「すごい反響があって（決勝に）出たら、もっとキングオブコントが好きになった。盛り上げたい。1番の大会にしたいんです」と、優勝を目指すことはもちろん、番組の盛り上げにも貢献すると誓った。

昨年を振り返り、仮屋は「（昨年は）全然しゃべってないし、ボーッとしてる顔ばかりしていたので、最近は変顔に力を入れてます」と、自らハードルを上げて新ギャグを披露する流れとなった。だが、とっさに思いついての発言だったのか、ややクオリティーの低い変顔を次々と披露し、何とも言えない空気が流れた。見かねた他の出演者から「歯が1個ズレてる」と、歯並びの悪さを指摘されて笑いが起き、3人ともどこかホッとしたような表情を見せていた。

「優勝したら、やってみたい仕事は」との質問に、カミムラは「仮屋がギャンブル大好きなんですけど、結婚して全部、奥さんに止められちゃったんですよ。お小遣いも5000円ですし。『仕事なら、やっていい』と言われているので、ギャンブル仕事を仮屋にやらせたいです」と即答。仮屋もパチスロなどへの興味を隠さず、大きくうなずいていた。