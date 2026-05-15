俳優アダム・サンドラーが主演するコメディ映画「アダルトボーイズ」シリーズの第3弾が、Netflixで製作されることが正式に発表された。2010年公開の第1作「アダルトボーイズ青春白書」は、サンドラー、クリス・ロック、ケヴィン・ジェームズ、デヴィッド・スペード、ロブ・シュナイダー演じる幼なじみ5人が30年ぶりに再会する物語として人気を博し、2013年には続編「アダルトボーイズ遊遊白書」が公開されている。両作品とも日本では劇場未公開。



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その後13年以上を経て、Netflixは待望の第3作が進行中であることを認めた。これまでにスペードやジェームズが3作目の可能性を示唆しており、主要キャスト5人が再集結するとの噂もあるが、現時点で正式なキャスティングや撮影の日程は明らかにされていない。



監督は「俺は飛ばし屋 プロゴルファー・ギル2」(日本未公開)のカイル・ニューアチェックが務め、脚本はサンドラーと長年の盟友ティム・ハーリヒーのコンビが担当する。



（BANG Media International／よろず～ニュース）