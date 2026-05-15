【Mリーグ】風林火山が史上2例目の完全優勝！ 内川幸太郎は史上初の別チームで2度目のV
麻雀のプロリーグ「Mリーグ25‐26」シーズン・ファイナルシリーズが15日、全日程を終了し、EX風林火山が史上2度目の「完全優勝」を成し遂げた。
【写真】二階堂亜樹の実姉、元メンバーの二階堂瑠美の姿も！
セミファイナルを突破したEX風林火山、BEAST X、KONAMI麻雀格闘倶楽部、TEAM RAIDEN／雷電の4チームが、優勝をかけて闘牌する運命の16戦。なお、風林火山が優勝すれば「2020-21シーズン」以来2度目、ほか3チームは初優勝となる。
この日の第2試合、風林火山は勝又健志（日本プロ麻雀連盟、以下連盟）が3着だったが、ポイントで2位に140pt以上の差をつけて優勝を決めた。風林火山の優勝は2020-21シーズン以来、5シーズンぶり2度目。そして、「23‐24」シーズンのU-NEXT Pirates以来、2度目となるレギュラーシーズン、セミファイナル、ファイナルシリーズの3つのカテゴリ全てを首位で終える「完全優勝」となった。
今季、二階堂亜樹（連盟）が選手兼任監督に就任し、KADOKAWAサクラナイツを退団した内川幸太郎（連盟）とオーディションを経て永井孝典（最高戦日本プロ麻雀協会）を迎えた風林火山。内川は史上初めて、2チーム目でMリーグを制覇した選手となった。
なお最終試合は雷電の瀬戸熊直樹（連盟）がトップを獲ってポイントを3桁台に乗せたが、オーラスの今シーズン最後の和了で格闘倶楽部・佐々木寿人が素点差によりチームの準優勝をもぎ取った。BEASTは最終戦を任された下石戟（日本プロ麻雀協会）がラスに終わり、チーム順位も4位で終了した。
「Mリーグ25‐26」シーズン・ファイナルシリーズ最終順位
1位・EX風林火山 268.8pt
2位・KONAMI麻雀格闘倶楽部 124.7pt
3位・TEAM RAIDEN / 雷電 122.1pt
4位・BEAST X 92.7pt
【写真】二階堂亜樹の実姉、元メンバーの二階堂瑠美の姿も！
セミファイナルを突破したEX風林火山、BEAST X、KONAMI麻雀格闘倶楽部、TEAM RAIDEN／雷電の4チームが、優勝をかけて闘牌する運命の16戦。なお、風林火山が優勝すれば「2020-21シーズン」以来2度目、ほか3チームは初優勝となる。
今季、二階堂亜樹（連盟）が選手兼任監督に就任し、KADOKAWAサクラナイツを退団した内川幸太郎（連盟）とオーディションを経て永井孝典（最高戦日本プロ麻雀協会）を迎えた風林火山。内川は史上初めて、2チーム目でMリーグを制覇した選手となった。
なお最終試合は雷電の瀬戸熊直樹（連盟）がトップを獲ってポイントを3桁台に乗せたが、オーラスの今シーズン最後の和了で格闘倶楽部・佐々木寿人が素点差によりチームの準優勝をもぎ取った。BEASTは最終戦を任された下石戟（日本プロ麻雀協会）がラスに終わり、チーム順位も4位で終了した。
「Mリーグ25‐26」シーズン・ファイナルシリーズ最終順位
1位・EX風林火山 268.8pt
2位・KONAMI麻雀格闘倶楽部 124.7pt
3位・TEAM RAIDEN / 雷電 122.1pt
4位・BEAST X 92.7pt