新世代ダンス＆ボーカルボーイズグループ「ＳＥＶＥＮＩＣ（セブニック）」が１５日、都内で結成１周年記念ライブ「ＰａｎＧａｉａ Ｖｏｌ．４」を開催。節目のライブを終えた心境と２年目に向けての意気込みを語った。

平日にもかかわらず、多くの観客が駆けつけたライブは、デビュー曲「Ｔｕｒｎ ｉｔ ｕｐ」で開幕。メンバーのＲＹＯとＫＥＮＴＡが振り付けを担当した「Ｏｎｃｅ ａｇａｉｎ」やＲＩＫＵが作詞した「ＹＥＬＬ」を披露するなど、全１４曲を歌唱。この日のライブのために約１か月前からセットリストやＳＥ（サウンド・エフェクト）、ＭＣの内容まで打ち合わせしたそうで、ＲＹＯは「全部１から最後まで話し合ったので、思いがこもったライブだった」と振り返った。

今回で４回目のワンマンライブとなったが、ＫＥＮＴＡは「回を重ねることに、見に来てくれる方が増えてて、着々とステージを進めている」と手応えを実感。ＳＨＯも「自分たちもステージに立つのに慣れていって、ＯＮｉＣ（オニック＝ファンの呼称）のみんなもいっぱい声を出してくれるようになった。ファンの人たちと一緒に成長できたなって感じる」と口をそろえた。

この日は５ｔｈシングル「ＯＨ‐ＯＨ‐ＯＨ」をサプライズで初披露。楽曲の魅力について、ＫＥＮＴＡは「サビで（観客と）一緒に歌うパートがある。今日初めてで、みんな歌えるかなと思ったら反応してくれてうれしかった」と語ると、ＲＹＯは「僕たちはお客さんと一緒にライブを作っていきたいって思いが強い。今回の５ｔｈ（シングル）は、分かりやすく参加できるところが良い」とアピールした。

ステージでのパフォーマンスだけではなく、ＳＮＳにも注力しており、個人のＴｉｋＴｏｋアカウント１０万人を誇るＯＪＵを中心に、積極的に投稿をしている。ＯＪＵは「友達が撮ったみたいなものを載せることで、親近感が湧いて会いに来たくなるみたいな。ライブに来るまでの導線になるような仕掛けをしている」とこだわりを明かした。

グループは２年目に突入。ＲＩＫＵは「お客さんが自分の推しを人に言って恥ずかしくないような存在になりたい。胸を張って好きだって言ってもらえるような存在になりたいって思っているので、どんどんでかくなれたら」と進化を誓っていた。