コントの祭典「キングオブコント２０２６」のエントリーが１５日、始まった。このほど、エントリー表明会見が東京・赤坂のＴＢＳで行われ、お笑いコンビ「レインボー」が意気込みを語った。

前回大会は３位。コンビとして初の決勝の舞台に進み、ジャンボたかおは「とにかくうれしかった」と笑顔。和田アキ子との同局系新番組「アッコとジャンボ」（火曜・深夜０時５６分）を始め、レギュラー番組が増加。そのほかの仕事でも幅が広がり「決勝に出た直後は何も変わらないなと思ったけど、徐々にキングオブコント効果で仕事増えた。ありがたかった」と感謝した。

池田直人は自身だけでなく、仲の良い「カーネーション」吉田結衣にも宮川大輔とロケをするなど大きな仕事が増えたと明かし、「今年は『スパイク』の松浦（志穂）さんを売れさせたい」と話した。

前回大会は１ｓｔステージ５番目で登場し、上位３組が進出するファイナルステージ進出に望みをかけた暫定３位のまま残り５組を見守った。池田は「緊張感があったので、今年はゆったりとした気持ちで上がれたら」と意気込んでいた。