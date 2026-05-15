コントの祭典「キングオブコント２０２６」のエントリーが１５日、始まった。このほど、エントリー表明会見が東京・赤坂のＴＢＳで行われ、前回王者の「ロングコートダディ」が出席した。

決勝から７か月が経ったが、２人によれば「まだマネジャーのスマホが鳴り止まない」、携帯電話用の充電器を「１５個持ってる」などと反響の大きさは続いている様子。堂前は「街の人が、『よ！チャンピオン』って（言ってくれる）。ゆとりができて、ゴルフとか趣味の時間もできたし、明るくなった」と自身の変化も語った。

２人とも独身。最近のモテたエピソードを聞かれると、兎は「昨日、モテた」と突如、告白。「えぇ？」とどよめきの声が起こるなか「人生で初めて逆ナンされました。駅のホームで。８０（歳）くらいのおばあちゃんに、電車を待っていたら（兎のジャケットに書かれた“釣り”の文字を見て）『釣り好き？』って」と説明した。

２人は、チャンピオンに贈られる赤のブレザーを着用。毎年同じものが使い回されているとのことで、やや体格の大きめな兎には少し小さめのサイズで「血が止まりそうなくらい。（自分用のサイズで）作ってほしいと何回も言っているけど作ってくれない」とポツり。この日の会見に出席した「レインボー」ジャンボたかおは自身より大きいことから、兎が「レインボー、入らないから敗退です」と宣告。予選開催前の敗退宣告に、場内から笑いが起こっていた。