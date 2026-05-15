シンガーソングライターの倉木麻衣さんが、自身のブログを通じて、先月18日に亡くなったことがわかった声優の山崎和佳奈さんを偲びました。

【写真を見る】【 倉木麻衣 】声優・山崎和佳奈さんを追悼「優しさの中にある強さを感じる癒しの声、ずっとずっと大好きです」

倉木さんは「『名探偵コナン』毛利蘭役の山崎和佳奈さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます」と投稿。「今年の初めに『名探偵コナン 思い出主題歌企画』で、『Secret of my heart』を選んでくださり、とても嬉しく、光栄でした」と振り返りました。

そして「山崎和佳奈さんの、優しさの中にある強さを感じる癒しの声、ずっとずっと大好きです!!」と思いの丈を綴っています。





倉木さんは「これからも唯一無二な山崎和佳奈さんの存在と声が、永久に私たちの胸に響き残っていますように」と願いを込めています。

倉木さんは、アニメシリーズ「名探偵コナン」のオープニング曲・エンディング曲、そして劇場版主題歌を。これまでにも多数担当しています。

【担当：芸能情報ステーション】