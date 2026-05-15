Mリーグ機構は「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ最終日、5月15日の第1試合に出場する4選手を発表した。前日までに首位を維持したのは５年ぶり2度目の優勝を目指すEX風林火山。このままゴールテープを切ればV2達成。そのまま走り切るか、それとも奇跡の大逆転が起きるか。

【映像】ファイナル最終日！優勝チームが決定（中継）

前日の第2試合、EX風林火山は2位から追ってくるBEAST Xと値千金のトップ・ラスを決め、2位に169.7ポイント差をつけて最終日を迎えた。残り2戦でラスを引かず、BEAST Xに大勝を許すことがなければ、かなり優勝に近い場所にいる。

2位・BEAST Xは、デイリーダブルを決めつつ、EX風林火山を3着以下に沈められれば十分に逆転可能だ。3位・KONAMI麻雀格闘倶楽部は、EX風林火山と2戦連続でトップ・ラスを決められるかどうか。4位・TEAM雷電は、優勝こそかなり厳しい位置にいるが、連勝できれば3位あるいは2位も十分に狙える。

【5月15日第1試合】

EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）

KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）

TEAM雷電・黒沢咲（連盟）

BEAST X・鈴木大介（連盟）

【5月12日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋335.3（14/16）

2位 BEAST X ＋165.6（14/16）

3位 KONAMI麻雀格闘俱楽部 ＋108.3（14/16）

4位 TEAM雷電 ▲0.9（14/16）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

