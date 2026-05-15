今夏のW杯でも、優勝候補の一角と目されるイングランド代表。しかし、イングランドは前評判こそ高いものの、近年のW杯ではあまり結果を出すことができていない。



「黄金世代」と呼ばれた2000年代のチームも、豪華絢爛なメンバーと裏腹にW杯の成績はぱっとしなかった。元イングランド代表のリオ・ファーディナンド氏は、好きではないメンバーがいたと『The Times』で語っている。





「スティーブン・ジェラードは僕のことを好きじゃなかったし、僕も彼のことが好きじゃなかった。僕らとそれぞれのチーム（マンUとリヴァプール）の間には憎しみがあったから。でも今はもうそんなこと誰も気にしていないよ」ジェラード氏はファーディナンド氏のYouTubeチャンネルに出演し、このことについて語ったことがある。「私たちはみな、自己中心的な敗者だったと思う。今テレビで（ジェイミー・）キャラガーとガリー・ネビルの関係を見ると、まるで20年来の友人のように見える。おそらく15年間一緒にプレイしていた頃よりも、今のほうがずっと親しく、友好的な関係だ」「なぜ当時、イングランド代表のチームメイトとして、我々はうまく連携できなかったのだろう。それはイングランド国内の文化に起因していたと思う。私たちは皆、部屋に籠りすぎていた。チームとして機能していなかったんだ」国内クラブに対する強烈なライバル意識が、チームとしてのまとまりを阻害したと両者は考えているようだ。あれから20年ほどが経過した現在の代表チームは、W杯でうまくまとまることができるだろうか。※電子マガジンtheWORLD317号、5月15日配信の記事より転載