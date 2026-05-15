◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―０ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）

ＤｅＮＡはスタメン野手全員左打者で巨人・井上の攻略に臨むも打ち崩せず。３連戦の初戦を落とした。

今季３勝目を懸けて先発した平良拳太郎投手（３０）は５回３安打２失点で降板し、３勝目はお預けとなった。

両チーム無得点の５回先頭。キャベッジに１４０キロのシンカーを左中間に運ばれ先制点を献上し、両膝に手を突いてぼう然と打球を見つめた。

１４日には注意したい選手を問われ「前回はキャベッジ選手にホームランを打たれたりしているので、しっかりつながれないようにしたい。打たれないようにという意識はあります」と警戒していたが、対巨人戦では２試合連続でアーチをかけられてしまった。さらに井上に左犠飛を許し、この回２失点。６回の攻撃で代打にヒュンメルが送られ８４球で降板した。

打線は３回まで井上相手にパーフェクトに抑えられた。４回には三森がチーム初安打を放つも、打者３人で攻撃が終わり得点には結びつかなかった。

０―２の７回先頭。度会が右中間二塁打を放ち、この日初の長打。続く筒香が四球を選び無死一、二塁とチャンスを作るも、後続が続けなかった。８、９回も得点を奪えずに敗れた。