◇セ・リーグ 巨人2―0DeNA（2026年5月15日 東京ドーム）

巨人の井上温大投手（25）が15日のDeNA戦（東京ドーム）に先発し、8回3安打無失点の好投で3勝目を挙げた。チームは4連勝で貯金を3とし、DeNAをかわして3位に浮上した。

3日の阪神戦から中11日での先発マウンド。初回に2三振を奪うなど3者凡退と絶好の立ち上がりをみせ、3回までは完全投球。4回先頭の三森に中前打されたが、けん制でアウトに。度会に右前打されたが、1死一塁から筒香を空振り三振に打ち取り、ランエンドヒットでスタートを切った度会も二塁でアウトにして先制を許さなかった。

7回にも無死一、二塁のピンチを背負ったが、佐野を中飛、勝又を空振り三振、神里を中飛に抑えた。井上は7回を投げ終えた時点で98球だったが、7回にも打席に立ち続投。8回まで投げ切り、109球の熱投で3安打無失点、9奪三振、2四球だった。9回は守護神のマルティネスが締め、11セーブを挙げた。

バットでも5回に2点目となる左犠飛を放つなど、投打に躍動して勝利を呼び込んだ。

井上はDeNA戦は今季2戦2勝で、24年から6連勝中。DeNAは井上対策として、先発の平良以外の1番から8番まで左打者を並べる策に出た。左腕の井上は今季、試合前まで右打者の被打率.186に対し、対左打者は.250というデータもあった。「左対左」というセオリーを度外視した策にも動じることなく、ゼロを並べた。