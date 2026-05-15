ロエベ×On最新コラボ♡革新的LightSpray™採用スニーカーが登場

ロエベとOnによる最新コラボレーションコレクションが、2026年5月14日（木）より発売♡今回の注目は、革新的なLightSpray™テクノロジーを採用した「ライトスプレー クラウドモンスター」です。高度なエンジニアリングとロエベらしい洗練されたデザインが融合し、ファッションとパフォーマンスを新たな次元へ導く特別なコレクションに仕上がっています。

革新技術が生んだ新シルエット

今回のコラボレーションで初登場となる「ライトスプレー クラウドモンスター」は、133,100円（税込）で展開。Onの先進技術LightSpray™を採用し、シューレースのない一体型アッパーを実現しています。

製造工程では、スプレー方式によって継ぎ目のないフィラメント製アッパーを片足約3分で成型。

従来の補強材や複数レイヤーを必要とせず、驚くほど軽やかな履き心地と、足の動きに自然に寄り添うフィット感を叶えています。

カラーはオールホワイトをベースに、ロエベとOnのロゴをシルバーで配置。

さらに、フルオイエロー、フルオグリーン、ティールの3色のLightSpray™専用ソックスが付属し、組み合わせによって異なる表情を楽しめます。

※「ライトスプレー クラウドモンスター」は、カサロエベ表参道、カサロエベ銀座限定販売。オンライン販売はありません。

MOUSSY×Juicy Couture初コラボ♡Y2Kムード漂う最新コレクション登場

新作クラウドティルト ハイ＆クラウドソロ

コレクションには、新たにアップデートされた「クラウドティルト ハイ」も登場。

価格は89,100円（税込）で、ティール、トープ、ブラック、サンドなどを組み合わせた配色が特徴のハイトップシルエットです。スポーティでありながら、ロエベらしいモダンな存在感を感じさせます。

さらに、両ブランドが初めて共同デザインした「クラウドソロ」は97,900円（税込）で展開。

ティール、サンド、バーガンディなどのロエベ限定カラーを採用し、洗練されたバイカラーデザインが魅力です。バーガンディはロエベオンライン限定カラーとして登場します。

クラウドソロ (メンズのみ)

「クラウドソロ」は一部モデルでメンズ限定仕様もラインアップされており、ユニセックスに楽しめるコレクションとなっています。

動きとフォルムを再解釈した世界観

新キャンペーンでは、「動き」と「フォルム」をテーマに、パフォーマンスフットウェアをアートのように再解釈。

ビジュアルアーティストデュオBlackwallが監督を務め、鮮やかな色彩と濃密な世界観の中で、LightSpray™による製造工程とロエベのクラフトマンシップが対比的に描かれています。

未来的な機能美とファッション性を融合させた今回のコレクションは、単なるスポーツシューズではなく、日常の動きをスタイリッシュに彩る存在として注目を集めそうです。

ロエベ×Onで叶える新しい足元♡

ロエベとOnが生み出した最新コレクションは、革新的なテクノロジーとラグジュアリーなデザインを兼ね備えた特別なラインアップ♡

超軽量な履き心地や洗練されたカラーリングは、普段のコーディネートをぐっとモダンにアップデートしてくれます。

数量限定モデルも含まれるため、気になる方は早めにチェックしてみてください。