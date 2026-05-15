日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。ベルギー1部シントトロイデンのDF谷口彰悟(34)、FW後藤啓介(20)が同日にオンライン会見に出席した。

22年カタール大会に続き、2大会連続の選出となった谷口は、「こちらの朝7時に会見が始まったので、僕も起きて中継を見ながら準備しながら見ていた。名前呼ばれた時は嬉しかった」と喜びを語った。

谷口は、日本代表として単独最多、アジア人初となるW杯5大会連続での選出を受けたDF長友佑都（39＝FC東京）について、「彼ほどW杯を語れる選手はいない」と言及。「今回のW杯が初の選手もいる。そういう選手に佑都さんの経験を伝えてくれると思う。間違いなく日本の力になる選手」と語った。

そして、負傷を乗り越え選出された主将の遠藤航(33＝リバプール)航に関しても「まだ試合復帰はできていないですけど、主将として日本代表を引っ張ってきてくれた。いるだけで安心感をもたらせる選手」とし、「そういった選手がいてくれるとチームも安定しますし、年長組が安心感、安定感をもたらしながら一丸となって戦うのは、この短期決戦で必要なことだと思います」と自覚を口にしていた。