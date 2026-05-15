日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。攻撃の軸となるMF三笘薫(28＝ブライトン)が負傷の影響で選外となった。世界一有名なサッカー記者も報道した。

発表直前に“悲劇”に見舞われた。

3月の英国遠征でイングランドを相手に決勝点を挙げるなど好調をアピールしていた三笘は、今月9日のウルバーハンプトン戦で左太腿裏を負傷。後半10分、左サイドで走りながらロングボールに反応し、右肩付近でトラップした直後だった。左手は左太腿裏を押さえ、ピッチに倒れ込む。仰向けになって両手で顔を覆い、駆け寄ったチームメートも悲痛な表情。医療スタッフの措置を受け、3分後には自力でピッチを去った。複数の関係者によれば、全治2カ月程度の重症であることが判明。この日、森保監督から名前を呼ばれることはなかった。

世界の移籍市場に精通する“世界一有名なサッカー記者”ファブリツィオ・ロマーノ記者も自身のX（旧ツイッター）で「三笘薫は2026年ワールドカップの日本代表メンバーから外れることが決定した。ブライトンのウインガーは、最近負ったハムストリングのケガが原因で、間に合わないため欠場」と報じた。