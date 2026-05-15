Juice=Juiceを卒業後、2024年にソロアーティストとしてデビューした稲場愛香さんの写真集「香愛」（紙版：2025年11月15日発売、撮影：中山雅文、ワニブックス）の電子版の配信が始まりました。



【写真】大胆！お腹見せ衣装の稲場愛香さん

音楽活動を中心に演技など幅広く活動する稲場さん。「香愛」は、彼女が愛する香りをテーマにした一冊です。台湾を舞台に、「ジャスミン」「イランイラン」「ローズマリー」「ネロリ」「ラベンダー」などの香りをイメージし、様々なシチュエーション、衣装で表現。スイートでスパイシー、ナチュラルでエキゾチックという、現在の稲場愛香が併せ持つやわらかさと強さと大人の色気を詰め込みました。成長した彼女の覚悟と意志が感じられる1冊です。



台湾を舞台に、「ジャスミン」「イランイラン」「ローズマリー」「ネロリ」「ラベンダー」などの香りをイメージし、様々なシチュエーション、衣装で表現。スイートでスパイシー、ナチュラルでエキゾチックという、現在の稲場愛香さんが併せ持つやわらかさと強さと大人の色気を詰め込んでいます。



【稲場愛香さんプロフィル】生年月日1997年12月27日 北海道出身 2013年よりHello! Projectのメンバーとして活動。

2022年5月の日本武道館公演をもって所属していたグループ"Juice＝Juice"及びHello! Projectを卒業し、2024年4月に「圧倒的LØVE/Pink Temperature」でソロデビュー。2025年2月に2ndソロシングル「星屑のエスケープ/終わらないインソムニア」をリリース。特技：ダンス・メイク 趣味：ドラマ・映画鑑賞、月を見ること