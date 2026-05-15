中国で初の人間とロボットの協働による訪問診療サービスを実現―上海市

上海市金山区呂巷鎮の糖尿病性足病変患者である張さんは最近、薬の交換を自宅で終えた。張さんの治療に当たったのは、復旦大学附属金山病院の医療従事者チームと、人と同じほどのサイズのエンボディドロボット「金小医」だった。これは中国初の医療従事者とロボットが連携した訪問診療サービスだ。文匯報が伝えた。

張さんから薬の交換を求める連絡を受け、金山病院の看護師・戚暁霞さんと常春雷さんは、重さ3キロの医療セットを背負った「金小医」と共に張さんの家を訪問した。中国国産の実験型AIロボット「金小医」は戚さんの指示を受けながら、環境消毒を行った上で、高画質カメラで張さんの足の傷口を撮影し、その映像を復旦大学附属金山病院の遠隔合同診察プラットフォームに転送。さらに、AIグラスをかけた常さんが「5G＋AR」遠隔操作技術を活用し、病院の専門家の指示を受けながら、張さんの血管の超音波検査を行い、傷口の状況をチェックした。

張さんは「とても便利だった」と喜んでいた。戚さんは「『金小医』は消毒や健康に関する知識共有、物資の収納といった基本的な作業を代わりにしてくれるので、私は患者と意思の疎通を図り、きちんと傷口の処置を行うことに集中できる」とそのサポートを高く評価した。

中国は現在、人口の高齢化と慢性疾患管理という二重の課題に直面している。そして、張さんのように、頻繁に病院に行って薬を交換しなければならないものの、体が不自由な慢性疾患患者は決して少なくない。こうした背景から、復旦大学附属金山病院は上海虹橋シルバー経済研究院や上海（復旦大学）協力発展研究センターと連携し、医療従事者とロボットを連携させた訪問診療サービスを打ち出した。

復旦大学上海医学院の医院管理処の龍子雯処長は、「今後もAIと臨床の融合、人間とロボットの協働トレーニングを強化し、ロボットが一般市民にとって身近な『健康マネージャー』になるよう取り組んでいく」と話した。（提供/人民網日本語版・編集/KN）