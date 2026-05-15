大阪眦膕阿如悒櫂吋圈璽后戰櫂奪廛▲奪彝催！ キュートな先行発売グッズや購入特典を用意
ポケモンたちの“ピース”な暮らしを描いた『ポケピース』のポップアップストア「ポケピース POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD」が、5月20日（水）〜6月1日（月）の期間、大阪・難波にある大阪郄島屋で開催される。
【写真】ポケモンたちの表情がたまらない！ 先行発売グッズの「マスコット」一覧
■『ポケピース』の世界観を満喫
今回開催される「ポケピース POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD」は、『ポケピース』の世界観を存分に楽しめる装飾をあしらった空間の中で、ハートモチーフとポケモンたちのデザインなどさまざまなアイテムが展開される期間限定のポップアップストア。
会場には、先行発売グッズの「ボールチェーンマスコット」をはじめ、キュートなキャラクターたちがデザインされた「ちょこんとつながるアクリルスタンド」や「ハート2種アクリルキーホルダー」などが並ぶ。
また、数量限定＆先着の購入特典も用意。期間中、会場で3300円（税込）以上の買い物ごとに、ピカチュウやピチュー、ポッチャマたちが描かれた「オリジナルステッカー（全4種類）」がランダムで1枚もらえる。
【写真】ポケモンたちの表情がたまらない！ 先行発売グッズの「マスコット」一覧
■『ポケピース』の世界観を満喫
今回開催される「ポケピース POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD」は、『ポケピース』の世界観を存分に楽しめる装飾をあしらった空間の中で、ハートモチーフとポケモンたちのデザインなどさまざまなアイテムが展開される期間限定のポップアップストア。
また、数量限定＆先着の購入特典も用意。期間中、会場で3300円（税込）以上の買い物ごとに、ピカチュウやピチュー、ポッチャマたちが描かれた「オリジナルステッカー（全4種類）」がランダムで1枚もらえる。