気象庁によりますと、午後8時22分ごろ、東北地方で最大震度5弱を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。

【映像】地震発生当時の様子

震源は宮城県沖で、深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは6.3と推定されています。この地震による津波の心配はありません。

最大震度の5弱を観測したのは、宮城県北部と中部です。

岩手県沿岸南部、岩手県内陸北部と南部、宮城県南部は震度4です。

このほか、広い地域で揺れを観測しています。

震源 宮城県沖

深さ 50km M6.3

震度5弱 石巻市 登米市 大崎市

震度4 盛岡市 大船渡市 花巻市 遠野市 一関市 陸前高田市

震度4 釜石市 奥州市 滝沢市 矢巾町 平泉町 住田町

大槌町 気仙沼市 名取市 岩沼市 栗原市 東松島市

震度4 松島町 利府町 色麻町 涌谷町 宮城美里町 南三陸町

震度3 春日部市 常陸太田市 笠間市 大田原市 高根沢町

震度3 栃木那珂川町 八戸市 野辺地町 七戸町 六戸町

東北町 おいらせ町 五戸町 青森南部町 階上町

震度3 宮古市 北上市 久慈市 二戸市 八幡平市 雫石町

葛巻町 岩手町 紫波町 西和賀町 金ケ崎町 山田町

震度3 普代村 軽米町 野田村 一戸町 仙台青葉区

仙台宮城野区 仙台若林区 仙台太白区 仙台泉区

震度3 塩釜市 白石市 角田市 多賀城市 富谷市 蔵王町

大河原町 村田町 柴田町 宮城川崎町 丸森町 亘理町

震度3 山元町 七ヶ浜町 大和町 大郷町 大衡村 宮城加美町

女川町 秋田市 横手市 由利本荘市 大仙市 八郎潟町

震度3 井川町 米沢市 鶴岡市 酒田市 村山市 天童市

尾花沢市 山辺町 中山町 河北町 山形川西町 白鷹町

震度3 三川町 遊佐町 福島市 郡山市 いわき市 白河市

須賀川市 相馬市 二本松市 田村市 南相馬市

震度3 福島伊達市 本宮市 桑折町 国見町 川俣町 鏡石町

天栄村 西郷村 泉崎村 中島村 矢吹町 玉川村

震度3 古殿町 楢葉町 富岡町 大熊町 双葉町 浪江町

新地町 飯舘村 村上市

（ANNニュース）