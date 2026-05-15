原油反落、ドル売り反応広がる＝ロンドン為替



足元ではにわかにドル売りが持ち込まれている。NY原油先物が105ドル付近の高値水準から一気に103ドル割れまで急反落したことに反応。イラン外相が「外交にチャンスを与えるため、我々は停戦の維持に努めている」「我々と交戦状態にある国の船舶を除き、すべての船舶はホルムズ海峡を通過できる」などと発言したことに反応したもよう。一方、「米国の矛盾したメッセージにより、交渉に対する彼らの真の意図に懐疑的にならざるを得ない」との不満も示している。



ドル円は158円台半ばから158.30付近へと下落、本日の安値を更新。ユーロドルは1.1620付近を安値に、1.1650台へと反発。ポンドドルも1.3328付近を安値に、1.3390付近まで買い戻された。かなり神経質に振幅する展開となっている。



USD/JPY 158.38 EUR/USD 1.1649 GBP/USD 1.3383

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