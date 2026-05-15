本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



5/15（金）



EUR/USD

1.1575（5.50億ユーロ）

1.1625（5.59億ユーロ）

1.1675（13億ユーロ）

1.1760（5.71億ユーロ）

1.1780（6.03億ユーロ）

1.1800（7.35億ユーロ）

1.1850（14億ユーロ）



USD/JPY

158.00（8.32億ドル）



GBP/USD

特段の設定なし



ユーロドルは現行水準の1.16台に設定が分布している。特に1.1675に13億ユーロの大規模設定が観測されている。

ドル円は158.00に中規模設定が観測されている。

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