元乃木坂46で女優の堀未央奈が主演し、関西と東海で深夜にローカル放送されているドラマ「ディープリベンジ−顔を捨てた家政婦−」（TVerで配信）がヒット作となっている。TVerのドラマランキングでは、第1話から第5話まで全話連続でTOP10入りを達成。ローカルの深夜ドラマとしては異例の注目度だ。

堀は交通事故によって顔と子供を奪われ、幸せの絶頂から地獄へ突き落とされた女性役。トラックにひかせて自分を殺そうとした元夫（飯島寛騎）とその妻（石川恋）の家に顔と名前を変えて家政婦として潜入し、復讐（ふくしゅう）していく物語だ。第1話で描かれた、主人公が悲惨な目に遭う様子には「想像以上にひどい」「言葉を失う」などの声が寄せられるほど、大きな反響があった。

第5話で主人公は、潜入した家の子供が、死んだと思っていた自分の子供であることを知ることになる。そして、14日に放送された第6話では、主人公と復讐相手となる妻が「腹違いの姉妹」であることも発覚した。

次々と明かされる衝撃の事実に「ますます目が離せない展開になっちゃったよ」「何やの！何やの！急展開！！」と、視聴者の熱も帯びている。物語はここから最愛の息子を奪還し、自らの血縁さえも巻き込んだ真の黒幕へと立ち向かう怒濤（どとう）の展開へと進んでいく。壮絶な復讐物語の行く末に大きな注目が集まる。