ロックユニット「VINYL」が15日までにXを更新。ギターの鈴木新（58）が一時呼吸困難になり、緊急入院したため、予定していた3公演を中止することを発表した。命に別状はないという。

Xに「大切なファンの皆様、並びに関係者の皆様へ」と投稿し、「大切なお知らせ」と題した文書を公開。「昨夜、ギタリストの鈴木が持病である肺気腫に加え、中度の肺炎を併発し一時呼吸困難となったため、医師の判断により緊急入院をいたしました」と鈴木が緊急入院したことを発表し、「幸い命に別状はなく、現在は経過観察のもと療養しております」と続けた。

「医師より約一カ月程度の安静が必要との診断を受けたため、誠に残念ではございますが、下記公演をキャンセルとさせていただきます」とし、5月16日、17日、23日の公演中止を発表。「公演を楽しみにしてくださっていた皆さま、関係者の皆様には多大なるご迷惑、ご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

「振替公演および返金対応につきましては、後日改めてご案内いたしますので、今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。VINYL」と結んだ。

鈴木は臣として「黒夢」のギターとして活動していたが、95年2月に脱退。同年6月にD'ERLANGER、STRAWBERRY FIELDSで活動していたボーカル・福井祥史とVINYLを結成した。