「誰が出ても機能する」森保Jに最後の試練…南野&三笘揃って不在は未知のトライ、“60パターン”試した攻撃陣も再構築か

「誰が出ても機能する」森保Jに最後の試練…南野&三笘揃って不在は未知のトライ、“60パターン”試した攻撃陣も再構築か