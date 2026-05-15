「誰が出ても機能する」森保Jに最後の試練…南野&三笘揃って不在は未知のトライ、“60パターン”試した攻撃陣も再構築か
日本代表の森保一監督が15日、都内のホテルで記者会見し、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表した。これまで森保ジャパンの攻撃の中心を担ってきたMF三笘薫(ブライトン)とMF南野拓実(モナコ)が負傷のため招集できず、ロサンゼルス五輪世代のFW塩貝健人(ボルフスブルク)とFW後藤啓介(シントトロイデン)を抜擢。フレッシュな顔ぶれの攻撃陣でW杯に臨むことが決まった。
森保監督によると、選手選考は前日14日のスタッフミーティングで大枠を固め、自ら最終決断をしたのは発表当日の午前11時ごろ。三笘が今月9日にハムストリングを負傷するという緊急事態に見舞われたことで、ギリギリまでコンディション確認を迫られていたなか、「大会期間中には復帰は難しい」として苦渋の選外に至った。
攻撃陣ではもう一人、森保ジャパン最多出場だった南野も昨年12月の左膝前十字靱帯断裂から復帰が間に合わずに落選。この日の会見ではメンバーの半数13人が2022年カタールW杯からの連続選出となったことについて質問が飛び、森保監督は冒頭で「(第2次体制の)チームの構成においては、もっとカタールW杯やその前からの経験組が多くなると想像していた」と率直な思いを吐露したが、その言葉からは三笘と南野の不在の影響を色濃く感じさせていた。
そうした中で選んだ26人に森保監督は「これまで通りではなく、その時の戦いがこれから(につながる)というのも踏まえて、過去の実績はもちろん尊重しながらも、できるだけニュートラルに今の力を見ていこうという選考の仕方が今回のW杯でもそのまま反映されたと思っている」と説明。その上で「今のベスト」という前向きな位置付けを強調した。
それでもやはり攻撃陣の構成はこれから模索していくしかないのが現状だ。第2次森保ジャパン発足以降、三笘と南野の2人を揃って欠いた活動は北中米W杯出場を決めて臨んだ昨年6月のW杯最終予選オーストラリア戦(●0-1)、インドネシア戦(○6-0)のみ。この時は代表経験の浅い選手が数多く招集されており、テスト色の強いメンバー構成で乗り切ったものの、2人が不在で臨むビッグマッチは未知のトライとなる。
さらに三笘と南野の不在は単に強力な選手を2人失うというだけでなく、チームがこれまで積み上げてきた攻撃陣の組み合わせにも大きな影響を及ぼすことになる。
森保監督は「攻撃的3バック」と称される3-4-2-1のシステム導入後、「誰が出ても勝つ、誰が出ても機能する」を合言葉のもと、1トップ2シャドーと両ウイングバックの攻撃陣5枚に多種多様なバリエーションをテストしており、その組み合わせは最終予選以降の20試合で約60パターンに上る。だが、そのうち半数以上は三笘と南野のいずれかを含んだもの。今回選出されたメンバーだけで組んだのはイングランド戦の後半26分から35分までの1トップFW小川航基、MF鎌田大地とMF中村敬斗の2シャドー、左右のウイングバックにDF鈴木淳之介とMF伊東純也を並べた布陣を筆頭にわずか4例しかない。
それほどまでに大きな三笘、南野の2枚看板の不在。森保監督は「チームのコンセプトである誰が出ても勝つ、誰が出ても機能する、チームの総合力で勝つことをこれまでもやっているし、その時のメンバー編成がベストだということで、いま選んだ選手がベストな選手だと思っている。これまで同様、誰かが欠けた部分にはそのキャラクターがいなくなって……というところはあるが、総合力でチームで勝っていくという意味でこのW杯で結果でもって皆さんに見ていただきたい」と力強く語ったが、本大会を勝ち進んでいくためにはまず、早期に最適な組み合わせを見つけられるかが大きな鍵になりそうだ。
とはいえ、これまでの戦いでバリエーションを増やすチャレンジをしてきたからこそ、三笘と南野の穴を埋められる期待ができるのも間違いない。伊東、中村、MF堂安律の3人はシャドーとウイングバックの両方で数多くのパターンを経験しており、まさに「誰と組んでも機能する」を実現させられる存在。1トップのFW上田綺世と小川、シャドーのMF久保建英、ボランチも兼ねる鎌田もさまざまな組み合わせの中でプレータイムを重ねてきており、周囲との組み合わせに苦労することはなさそうだ。
そこにA代表での出場経験は少ないが、ブンデスリーガで飛躍を遂げてきたMF鈴木唯人(フライブルク)を組み込むことができれば、ターンオーバーも含めた先発起用にはめどが立つ。さらに森保監督が「1シーズンを見た中でもかなり成長している。彼らの成長曲線を見た時にW杯で経験してた中で大会期間中もさらに成長して、チームの力となってもらえるかなと今と未来への期待も込めて選ばせてもらった」(森保監督)と抜擢した塩貝と後藤のブレイクスルーが実現すれば、接戦を勝ち切るためのオプションとなるはずだ。
森保監督はこの日、W杯優勝という目標について「目標に変わりはない」と断言。その上でこれまでのチームが積み上げてきたプロセスへの信念を力説した。
「目標を目標とするだけでなく、我々はこれまで『今の力よりも少しでも力を上げていく』という部分で個々のレベルアップ、チームとしてもレベルアップしていくということをやってきた。みんなで勝っていく、みんなで成長していくと言うことをこれまで通りやっていければと思っている」。守備陣も見舞われた数々のアクシデントを乗り越えながら着実に力をつけ、強豪国撃破の実績を積み上げてきた森保ジャパン。その真価が集大成にして最後の試練となるワールドカップで問われる。
(取材・文 竹内達也)
攻撃陣ではもう一人、森保ジャパン最多出場だった南野も昨年12月の左膝前十字靱帯断裂から復帰が間に合わずに落選。この日の会見ではメンバーの半数13人が2022年カタールW杯からの連続選出となったことについて質問が飛び、森保監督は冒頭で「(第2次体制の)チームの構成においては、もっとカタールW杯やその前からの経験組が多くなると想像していた」と率直な思いを吐露したが、その言葉からは三笘と南野の不在の影響を色濃く感じさせていた。
そうした中で選んだ26人に森保監督は「これまで通りではなく、その時の戦いがこれから(につながる)というのも踏まえて、過去の実績はもちろん尊重しながらも、できるだけニュートラルに今の力を見ていこうという選考の仕方が今回のW杯でもそのまま反映されたと思っている」と説明。その上で「今のベスト」という前向きな位置付けを強調した。
それでもやはり攻撃陣の構成はこれから模索していくしかないのが現状だ。第2次森保ジャパン発足以降、三笘と南野の2人を揃って欠いた活動は北中米W杯出場を決めて臨んだ昨年6月のW杯最終予選オーストラリア戦(●0-1)、インドネシア戦(○6-0)のみ。この時は代表経験の浅い選手が数多く招集されており、テスト色の強いメンバー構成で乗り切ったものの、2人が不在で臨むビッグマッチは未知のトライとなる。
さらに三笘と南野の不在は単に強力な選手を2人失うというだけでなく、チームがこれまで積み上げてきた攻撃陣の組み合わせにも大きな影響を及ぼすことになる。
森保監督は「攻撃的3バック」と称される3-4-2-1のシステム導入後、「誰が出ても勝つ、誰が出ても機能する」を合言葉のもと、1トップ2シャドーと両ウイングバックの攻撃陣5枚に多種多様なバリエーションをテストしており、その組み合わせは最終予選以降の20試合で約60パターンに上る。だが、そのうち半数以上は三笘と南野のいずれかを含んだもの。今回選出されたメンバーだけで組んだのはイングランド戦の後半26分から35分までの1トップFW小川航基、MF鎌田大地とMF中村敬斗の2シャドー、左右のウイングバックにDF鈴木淳之介とMF伊東純也を並べた布陣を筆頭にわずか4例しかない。
それほどまでに大きな三笘、南野の2枚看板の不在。森保監督は「チームのコンセプトである誰が出ても勝つ、誰が出ても機能する、チームの総合力で勝つことをこれまでもやっているし、その時のメンバー編成がベストだということで、いま選んだ選手がベストな選手だと思っている。これまで同様、誰かが欠けた部分にはそのキャラクターがいなくなって……というところはあるが、総合力でチームで勝っていくという意味でこのW杯で結果でもって皆さんに見ていただきたい」と力強く語ったが、本大会を勝ち進んでいくためにはまず、早期に最適な組み合わせを見つけられるかが大きな鍵になりそうだ。
とはいえ、これまでの戦いでバリエーションを増やすチャレンジをしてきたからこそ、三笘と南野の穴を埋められる期待ができるのも間違いない。伊東、中村、MF堂安律の3人はシャドーとウイングバックの両方で数多くのパターンを経験しており、まさに「誰と組んでも機能する」を実現させられる存在。1トップのFW上田綺世と小川、シャドーのMF久保建英、ボランチも兼ねる鎌田もさまざまな組み合わせの中でプレータイムを重ねてきており、周囲との組み合わせに苦労することはなさそうだ。
そこにA代表での出場経験は少ないが、ブンデスリーガで飛躍を遂げてきたMF鈴木唯人(フライブルク)を組み込むことができれば、ターンオーバーも含めた先発起用にはめどが立つ。さらに森保監督が「1シーズンを見た中でもかなり成長している。彼らの成長曲線を見た時にW杯で経験してた中で大会期間中もさらに成長して、チームの力となってもらえるかなと今と未来への期待も込めて選ばせてもらった」(森保監督)と抜擢した塩貝と後藤のブレイクスルーが実現すれば、接戦を勝ち切るためのオプションとなるはずだ。
森保監督はこの日、W杯優勝という目標について「目標に変わりはない」と断言。その上でこれまでのチームが積み上げてきたプロセスへの信念を力説した。
「目標を目標とするだけでなく、我々はこれまで『今の力よりも少しでも力を上げていく』という部分で個々のレベルアップ、チームとしてもレベルアップしていくということをやってきた。みんなで勝っていく、みんなで成長していくと言うことをこれまで通りやっていければと思っている」。守備陣も見舞われた数々のアクシデントを乗り越えながら着実に力をつけ、強豪国撃破の実績を積み上げてきた森保ジャパン。その真価が集大成にして最後の試練となるワールドカップで問われる。
(取材・文 竹内達也)