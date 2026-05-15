　本日の日経平均株価は、朝高も相場上昇をけん引してきたハイテク・半導体株が売られ、前日比1244円安の6万1409円と大幅に続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は63社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、金属価格上昇し27年3月期は営業益55％増を計画するＤＯＷＡホールディングス <5714> [東証Ｐ]、今期増益増配計画と自社株買いが材料視されたタクマ <6013> [東証Ｐ]、27年3月期連続最高益･大幅増配を見込むＦＵＪＩ <6134> [東証Ｐ]など。また、ＦＵＪＩ、堀場製作所 <6856> [東証Ｐ]、フルヤ金属 <7826> [東証Ｐ]の3社は7日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1434> ＪＥＳＣＯ　　東Ｓ　建設業
<1879> 新日本建　　　東Ｐ　建設業
<1909> 日本ドライ　　東Ｓ　機械
<2384> ＳＢＳＨＤ　　東Ｐ　陸運業
<2914> ＪＴ　　　　　東Ｐ　食料品

<3104> 富士紡ＨＤ　　東Ｐ　繊維製品
<3132> マクニカＨＤ　東Ｐ　卸売業
<3156> レスター　　　東Ｐ　卸売業
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<3964> オークネット　東Ｐ　情報・通信業

<4099> 四国化ＨＤ　　東Ｐ　化学
<4320> ＣＥＨＤ　　　東Ｓ　情報・通信業
<4392> ＦＩＧ　　　　東Ｐ　情報・通信業
<4980> デクセリ　　　東Ｐ　化学
<5186> ニッタ　　　　東Ｐ　ゴム製品

<5288> アジアパイル　東Ｐ　ガラス土石製品
<5333> ＮＧＫ　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5463> 丸一管　　　　東Ｐ　鉄鋼
<5589> オートサーバ　東Ｓ　情報・通信業
<5644> メタルアート　東Ｓ　鉄鋼

<5714> ＤＯＷＡ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5983> イワブチ　　　東Ｓ　金属製品
<6013> タクマ　　　　東Ｐ　機械
<6113> アマダ　　　　東Ｐ　機械
<6134> ＦＵＪＩ　　　東Ｐ　機械

<6278> ユニオンツル　東Ｐ　機械
<6370> 栗田工　　　　東Ｐ　機械
<6371> 椿本チ　　　　東Ｐ　機械
<6376> 日機装　　　　東Ｐ　精密機器
<6407> ＣＫＤ　　　　東Ｐ　機械

<6448> ブラザー　　　東Ｐ　電気機器
<6490> ＰＩＬＬＡＲ　東Ｐ　機械
<6507> シンフォニア　東Ｐ　電気機器
<6508> 明電舎　　　　東Ｐ　電気機器
<6517> デンヨー　　　東Ｐ　電気機器

<6744> 能美防災　　　東Ｐ　電気機器
<6754> アンリツ　　　東Ｐ　電気機器
<6762> ＴＤＫ　　　　東Ｐ　電気機器
<6787> メイコー　　　東Ｐ　電気機器
<6856> 堀場製　　　　東Ｐ　電気機器

<6875> メガチップス　東Ｐ　電気機器
<6914> オプテクスＧ　東Ｐ　電気機器
<6925> ウシオ電　　　東Ｐ　電気機器
<6981> 村田製　　　　東Ｐ　電気機器
<7167> めぶきＦＧ　　東Ｐ　銀行業

<7278> エクセディ　　東Ｐ　輸送用機器
<7678> あさくま　　　東Ｓ　小売業
<7762> シチズン　　　東Ｐ　精密機器
<7826> フルヤ金属　　東Ｐ　その他製品
<7970> 信越ポリ　　　東Ｐ　化学

<8015> 豊田通商　　　東Ｐ　卸売業
<8051> 山善　　　　　東Ｐ　卸売業
<8058> 三菱商　　　　東Ｐ　卸売業
<8061> 西華産　　　　東Ｐ　卸売業
<8081> カナデン　　　東Ｐ　卸売業

<8359> 八十二長野　　東Ｐ　銀行業
<8725> ＭＳ＆ＡＤ　　東Ｐ　保険業
<8750> 第一ライフ　　東Ｐ　保険業
<8818> 京阪神ビル　　東Ｐ　不動産業
<9336> 大栄環境　　　東Ｐ　サービス業

<9412> スカＪＳＡＴ　東Ｐ　情報・通信業
<9913> 日邦産業　　　東Ｓ　卸売業
<9934> 因幡電産　　　東Ｐ　卸売業

株探ニュース