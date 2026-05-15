本日の【上場来高値更新】 ＤＯＷＡ、ＦＵＪＩなど63銘柄
本日の日経平均株価は、朝高も相場上昇をけん引してきたハイテク・半導体株が売られ、前日比1244円安の6万1409円と大幅に続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は63社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、金属価格上昇し27年3月期は営業益55％増を計画するＤＯＷＡホールディングス <5714> [東証Ｐ]、今期増益増配計画と自社株買いが材料視されたタクマ <6013> [東証Ｐ]、27年3月期連続最高益･大幅増配を見込むＦＵＪＩ <6134> [東証Ｐ]など。また、ＦＵＪＩ、堀場製作所 <6856> [東証Ｐ]、フルヤ金属 <7826> [東証Ｐ]の3社は7日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1434> ＪＥＳＣＯ 東Ｓ 建設業
<1879> 新日本建 東Ｐ 建設業
<1909> 日本ドライ 東Ｓ 機械
<2384> ＳＢＳＨＤ 東Ｐ 陸運業
<2914> ＪＴ 東Ｐ 食料品
<3104> 富士紡ＨＤ 東Ｐ 繊維製品
<3132> マクニカＨＤ 東Ｐ 卸売業
<3156> レスター 東Ｐ 卸売業
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<3964> オークネット 東Ｐ 情報・通信業
<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ 化学
<4320> ＣＥＨＤ 東Ｓ 情報・通信業
<4392> ＦＩＧ 東Ｐ 情報・通信業
<4980> デクセリ 東Ｐ 化学
<5186> ニッタ 東Ｐ ゴム製品
<5288> アジアパイル 東Ｐ ガラス土石製品
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品
<5463> 丸一管 東Ｐ 鉄鋼
<5589> オートサーバ 東Ｓ 情報・通信業
<5644> メタルアート 東Ｓ 鉄鋼
<5714> ＤＯＷＡ 東Ｐ 非鉄金属
<5983> イワブチ 東Ｓ 金属製品
<6013> タクマ 東Ｐ 機械
<6113> アマダ 東Ｐ 機械
<6134> ＦＵＪＩ 東Ｐ 機械
<6278> ユニオンツル 東Ｐ 機械
<6370> 栗田工 東Ｐ 機械
<6371> 椿本チ 東Ｐ 機械
<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器
<6407> ＣＫＤ 東Ｐ 機械
<6448> ブラザー 東Ｐ 電気機器
<6490> ＰＩＬＬＡＲ 東Ｐ 機械
<6507> シンフォニア 東Ｐ 電気機器
<6508> 明電舎 東Ｐ 電気機器
<6517> デンヨー 東Ｐ 電気機器
<6744> 能美防災 東Ｐ 電気機器
<6754> アンリツ 東Ｐ 電気機器
<6762> ＴＤＫ 東Ｐ 電気機器
<6787> メイコー 東Ｐ 電気機器
<6856> 堀場製 東Ｐ 電気機器
<6875> メガチップス 東Ｐ 電気機器
<6914> オプテクスＧ 東Ｐ 電気機器
<6925> ウシオ電 東Ｐ 電気機器
<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器
<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7278> エクセディ 東Ｐ 輸送用機器
<7678> あさくま 東Ｓ 小売業
<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器
<7826> フルヤ金属 東Ｐ その他製品
<7970> 信越ポリ 東Ｐ 化学
<8015> 豊田通商 東Ｐ 卸売業
<8051> 山善 東Ｐ 卸売業
<8058> 三菱商 東Ｐ 卸売業
<8061> 西華産 東Ｐ 卸売業
<8081> カナデン 東Ｐ 卸売業
<8359> 八十二長野 東Ｐ 銀行業
<8725> ＭＳ＆ＡＤ 東Ｐ 保険業
<8750> 第一ライフ 東Ｐ 保険業
<8818> 京阪神ビル 東Ｐ 不動産業
<9336> 大栄環境 東Ｐ サービス業
<9412> スカＪＳＡＴ 東Ｐ 情報・通信業
<9913> 日邦産業 東Ｓ 卸売業
<9934> 因幡電産 東Ｐ 卸売業
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、金属価格上昇し27年3月期は営業益55％増を計画するＤＯＷＡホールディングス <5714> [東証Ｐ]、今期増益増配計画と自社株買いが材料視されたタクマ <6013> [東証Ｐ]、27年3月期連続最高益･大幅増配を見込むＦＵＪＩ <6134> [東証Ｐ]など。また、ＦＵＪＩ、堀場製作所 <6856> [東証Ｐ]、フルヤ金属 <7826> [東証Ｐ]の3社は7日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1434> ＪＥＳＣＯ 東Ｓ 建設業
<1879> 新日本建 東Ｐ 建設業
<1909> 日本ドライ 東Ｓ 機械
<2384> ＳＢＳＨＤ 東Ｐ 陸運業
<2914> ＪＴ 東Ｐ 食料品
<3104> 富士紡ＨＤ 東Ｐ 繊維製品
<3132> マクニカＨＤ 東Ｐ 卸売業
<3156> レスター 東Ｐ 卸売業
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<3964> オークネット 東Ｐ 情報・通信業
<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ 化学
<4320> ＣＥＨＤ 東Ｓ 情報・通信業
<4392> ＦＩＧ 東Ｐ 情報・通信業
<4980> デクセリ 東Ｐ 化学
<5186> ニッタ 東Ｐ ゴム製品
<5288> アジアパイル 東Ｐ ガラス土石製品
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品
<5463> 丸一管 東Ｐ 鉄鋼
<5589> オートサーバ 東Ｓ 情報・通信業
<5644> メタルアート 東Ｓ 鉄鋼
<5714> ＤＯＷＡ 東Ｐ 非鉄金属
<5983> イワブチ 東Ｓ 金属製品
<6013> タクマ 東Ｐ 機械
<6113> アマダ 東Ｐ 機械
<6134> ＦＵＪＩ 東Ｐ 機械
<6278> ユニオンツル 東Ｐ 機械
<6370> 栗田工 東Ｐ 機械
<6371> 椿本チ 東Ｐ 機械
<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器
<6407> ＣＫＤ 東Ｐ 機械
<6448> ブラザー 東Ｐ 電気機器
<6490> ＰＩＬＬＡＲ 東Ｐ 機械
<6507> シンフォニア 東Ｐ 電気機器
<6508> 明電舎 東Ｐ 電気機器
<6517> デンヨー 東Ｐ 電気機器
<6744> 能美防災 東Ｐ 電気機器
<6754> アンリツ 東Ｐ 電気機器
<6762> ＴＤＫ 東Ｐ 電気機器
<6787> メイコー 東Ｐ 電気機器
<6856> 堀場製 東Ｐ 電気機器
<6875> メガチップス 東Ｐ 電気機器
<6914> オプテクスＧ 東Ｐ 電気機器
<6925> ウシオ電 東Ｐ 電気機器
<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器
<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7278> エクセディ 東Ｐ 輸送用機器
<7678> あさくま 東Ｓ 小売業
<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器
<7826> フルヤ金属 東Ｐ その他製品
<7970> 信越ポリ 東Ｐ 化学
<8015> 豊田通商 東Ｐ 卸売業
<8051> 山善 東Ｐ 卸売業
<8058> 三菱商 東Ｐ 卸売業
<8061> 西華産 東Ｐ 卸売業
<8081> カナデン 東Ｐ 卸売業
<8359> 八十二長野 東Ｐ 銀行業
<8725> ＭＳ＆ＡＤ 東Ｐ 保険業
<8750> 第一ライフ 東Ｐ 保険業
<8818> 京阪神ビル 東Ｐ 不動産業
<9336> 大栄環境 東Ｐ サービス業
<9412> スカＪＳＡＴ 東Ｐ 情報・通信業
<9913> 日邦産業 東Ｓ 卸売業
<9934> 因幡電産 東Ｐ 卸売業
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