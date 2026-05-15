米中首脳会談が終了 成果は？日本への影響は？

２日間にわたって行われた米中首脳会談。

【画像を見る】米中会談“国内向け”の狙いは？「連れていった経営者たちに…」

イラン情勢や貿易については「協力」「合意」などの情報が出ている一方、台湾問題をめぐっては習主席が「アメリカが処理を誤れば衝突や対立に至り、中米関係を極めて危険な境地に追い込むことになる」など強く牽制しているということです。

今回の主な議題は「イラン」「台湾」「貿易」。会談では何が決まったのか？日本への影響は？

元ＪＮＮ北京特派員のジャーナリスト・武田一顕氏、アメリカ政治に詳しい早稲田大学・中林美恵子教授の見解を踏まえてお伝えします。

友好ムード演出「お土産にバラの花の種を」 ワーキングランチで「豪華な中華料理」

習近平国家主席の執務室がある中南海で行われた首脳会談２日目。

ホワイトハウスによると、ワーキングランチでは、ホタテ貝の炒め物やキノコを詰めた牛肉のソテーなど豪華な中華料理が提供されたということです。

１５日の両首脳の雰囲気は…

（ＪＮＮワシントン支局長・涌井文晶記者 中国・北京からの報告）

「報道陣に公開された部分を見る限り、穏やかな様子に見えました。習国家主席はトランプ大統領と庭を見て回ったあと『お土産にバラの花の種をお渡します。大統領閣下は植物にも関心があるようですから』と柔らかい話をしていました」

「一方のトランプ大統領は、アメリカ国民へのアピールなのか『イラン情勢の話をした』『我々は非常に近い考えを持っている』と話し、イラン情勢について進展があったことをアピールしたいのかなと感じました」

「ただ、中国側は具体的な成果を発表しておらず、イラン情勢をめぐって具体的な進展があったと言えるかは不透明です」

「９月に習主席がワシントンに招待されるなど、今年は米中首脳が最大４回顔を合わせる可能性があり、今回はその１回目ということで、両首脳とも無難に友好ムードを演出していたという印象でした」

中間選挙を控えるトランプ大統領 同席の企業経営者らに「応援を頼む」

今年１１月に中間選挙を控えているトランプ大統領。今回の米中会談で「アメリカ以外の大国＝中国に対して何らかの成果をあげたいと思っていた」と早稲田大学の中林美恵子教授は分析します。

（早稲田大学・中林美恵子教授）

「バイデン前大統領には出来なかった、トランプ氏の大成果だと見せたかったというのがあったのでは」

会談にはテスラ社のイーロン・マスク氏やアップル社のティム・クック氏など、世界経済を牽引する“錚々たる面々“も同席しましたが…

（早稲田大学・中林美恵子教授）

「何らかの取引につながるような会話があった可能性も」

「中間選挙を控える中、今回一緒に行った企業に対して『応援を頼む』という意図もあるのではないか」

国内向けにアピールする習国家主席「下手なことを言うと失脚したり…」

一方の中国も「国内向けに会談の成功と対等な立場をアピール」する狙いがあったとジャーナリスト・武田一顕氏は指摘します。

（ジャーナリスト・武田一顕氏）

「『外交は内政の延長』という言葉があるように、内政を見て、そのためにどう振る舞えば良いか、どういう合意をすれば良いかを常に見ている」

「特に中国は、下手な言動や行動を取ると失脚したりする。そういう恐怖の中で習国家主席はトランプ大統領と握手している」

【イラン情勢】両首脳に温度差…トランプ氏「習主席が協力申し出た」習氏「意見を交換した」

今回の会談で注目された議題は「イラン」「台湾」「貿易」の３つ。

１つ目のイラン情勢について、米中が発信している情報には差があるようです。

トランプ大統領は「戦闘終結に向けて習主席が協力を申し出た」「イランに軍事装備品を送らないと約束した」とＦＯＸニュースに話しています。

一方、中国外務省は「中東情勢について意見を交換した」との表現にとどめ、詳細については触れていません。

【イラン情勢】日本への影響は？ 「厳しい状況続く」「中国にイランを止める力はない」

“ホルムズ海峡閉鎖”による石油不足で対策に奔走している日本。米中会談の影響を受けるのでしょうか？

中林教授は「実際のところは不明だが、確固たる成果が出たわけではなく、厳しい状況が続く」と指摘します。

（早稲田大学・中林美恵子教授）

「日本としては、もっと具体的に『こうすれば相手が言うことを聞いて、合意の上でホルムズ海峡の開放が実現する』というところまで聞かないと安心できない」

「中国がどの程度全力を発揮すればイランが言うことを聞いてくれるか。トランプ大統領はそこまで確保できなかった」

また、武田氏は「具体的な約束はありえないし、中国にイランを止める力はない」と見ています。

（ジャーナリスト・武田一顕氏）

「中国の政府の人に取材をすると『みんな買いかぶりすぎだ』『イランに中国が一言言えばイランが言うことを聞く、というのはあり得ない』と。イランは大国ですから」

【台湾問題】習主席が牽制「“台湾独立”と台湾海峡の平和は水と火のように相いれない」

２つ目が台湾問題です。

アメリカのルビオ国務長官は、去年米国が承認した１１１億ドル規模の台湾への武器売却について「主要な話題にならなかった」とＮＢＣテレビで話しました。

一方、中国の新華社は習主席の発言として「台湾問題は中米関係の中で最も重要な問題」「“台湾独立”と台湾海峡の平和は水と火のように相いれない」と報道しています。

【台湾問題】日台への影響は？ 「現状維持で日本もセーフ」「台湾では落胆＆安堵の声も」

台湾問題をめぐる日本への影響について、中林教授は「トランプ大統領は口を滑らせなかった。現状維持で日本もセーフ」と指摘。

（早稲田大学・中林美恵子教授）

「台湾独立について『支持しない』から『反対する』という言葉に変えて欲しいというのが中国の目論見。トランプ大統領が中国からのビジネスのオファーに嬉しくなってしまって、それに『イエス』と言ってしまうのではないかとアメリカでも日本でも非常に心配されていた」

「その点は現状維持ということで、トランプ大統領が踏みとどまった。ひとまずは日本も喉元の熱いものが通り過ぎた。ただし今後何回も2人（トランプ大統領と習国家主席）は会うということで完全には安心できない」

また、台湾の反応について武田氏は「米国側から発言がなく、台湾としては落胆＆安堵の声もある」と述べています。

（ジャーナリスト・武田一顕氏）

「台湾の報道を見ていると、今回トランプ大統領が何も言わなかったことに対して、台湾への関与の度合いが減ったのではとやや落胆している人もいる」

「逆に、『トランプ大統領が変なことを言わなくて良かった』という安堵の声もある」

台湾問題については“穏便に済ませようとした”という雰囲気も感じられます。

【貿易】大豆・ＬＮＧの輸入拡大合意など「前向きな成果」

３つ目が貿易・経済問題です。

トランプ大統領はＦＯＸニュースに対し、「習主席が会談の中でアメリカ産大豆とＬＮＧ（液化天然ガス）の輸入拡大で合意した」「ボーイングの航空機２００機輸入にも合意した」と主張しています。

一方、中国側からの情報によると、習主席は「両国の経済・貿易チームがバランスの取れた前向きな成果に達した」と述べたということです。

【貿易】日本への影響は？ レアアース問題は“一時停戦”「もう少し明確な言葉にしても良かったかも」

米中の貿易活性化は、日本にどのような影響を与えるのか？

中林教授は「今後、米中間の貿易が盛んになれば、中国側がレアアースなどの輸出規制を緩和するかもしれない」と指摘します。

（早稲田大学・中林美恵子教授）

「心配していたのはレアアースの問題。（米中首脳会談で合意があった昨年の）１０月から見て１年間はひとまず停戦。（合意）延長となった」

「本当はそこをもう少し明確な言葉にしても良かったかもしれませんが、ネガティブな報道は出てこなかった」

一方、武田氏は「世界経済全体に良い影響がある可能性もある。ただし、習主席は細かいことはノータッチなので、今後実務者が協議するのではないか」と見ています。

「日本も今後は“米国頼み”からの脱却を意識する必要」

今回の米中首脳会代にあたっては日本が「置いてけぼり」の感がありますが、今後は両国が日本の“頭越し”で外交を展開していくことになるのでしょうか？

中林教授は「力ある国が支配するという価値観が広がる恐れ」を指摘。「日本も今後は“米国頼み”からの脱却を意識する必要」があると話します。

（早稲田大学・中林美恵子教授）

「今回の会談では『（米中の）２大国が協調してコミュニケーションを取っていくことが大事だ』という話が両首脳から何度も繰り返されたように聞こえた」

「日本が“アメリカ頼み”であれば、『アメリカさえコントロールすれば日本は言うことを聞く』ということになりかねない。日本はアメリカを第一に大事にするのは当然として、他の中堅国との連携など、しっかり足固めしていく必要がある」

ヨーロッパ首脳も“北京詣で”「日本だけ対話がない状態で良いのか」

一方、武田氏は「日本は今、中国に対して向き合い方を決断すべき時期」「米中首脳会談を終え、中国に余裕ができれば日中関係進展も」と見ています。

（ジャーナリスト・武田一顕氏）

「今の高市政権では、日本側から中国にアクセスする意思はないと私の取材では聞いている」

「今、ヨーロッパの各首脳は“北京詣で”をして習主席と会っている。ロシアのプーチン大統領も北京に行くという話がある。米ロ首脳も（中国に）行くような状況の中、日本だけが対話がない状態で良いのか」

（2026年5月15日放送 MBSテレビ「よんチャンＴＶ」内『福島プレゼン』より）