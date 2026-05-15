お笑いコンビ「めぞん」が15日、ニッポン放送「中川家 ザ・ラジオショー」（金曜後1・00）にゲスト出演し、吉野おいなり君（30）が、昨年のM−1グランプリ後に相方・原一刻（31）が見舞われたトラブルについて語った。

16年にコンビ結成。10年目の昨年、初めてM−1決勝大会に進み、10位だった。

コンビ結成後、3年ほどでコロナ禍へ突入。吉野はYouTube動画で毎日配信するなど、動画で苦境を乗り越えようとしていたという。対する原は「趣味の時間といいますか、サウナに行ったり、野球を見たり、お酒を飲んだり…」と明かし、笑わせた。

大のサウナ好きという原だが、その生活習慣から体に異常をきたしたことがあるという。吉野は「サウナに週4で入っていたんですよ。で、エナジードリンクを1日2本飲んでいて」と、相方の生活習慣を説明。「全部、水分を体から出す作業なんです。カフェインを取りすぎてサウナ入りまくる…で、尿管結石になったんです」と明かした。原も「尿管結石を作る実験みたいで」と続いた。

M−1後に出演した福岡でのライブでは、トイレとの戦いだったという。吉野は「1日6ステ（ージ）くらいやらせてもらって、1日劇場にいる時に、100回くらいおしっこに行って」と、原の異常行動を回顧。その時はまだ原因が分からず、「ただただ股間が痛いみたいな」状態だったという。

困ったのは、ライブ中だった。「ネタが終わったらすぐトイレに行って」と吉野。しかし、その日は1時間のコーナーライブがあり、原がトイレなしで乗り切るのは至難の業だった。そこで、原に対する特別ルールを足跡で決定。「1時間トイレに行けないのはヤバイって。みんなでいろいろ考えて、原が手を挙げたら、後ろに“トイレタイム”って出て、原だけトイレに行っていいというのをコーナーで急きょ足した」と明かした。

原によると、“石”が出てきたのはその日だったという。「まだ固まりきってない、泥みたいなやつが（出た）」。すると、吉野も「そうなんです。実は尿管結“泥”でした」と笑わせた。