◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）

巨人の井上温大投手（２５）が今季３勝目を懸け先発し、８回１０９を投げ３安打無失点、９奪三振の圧巻の投球を見せた。

３回まで出塁すら許さない完璧な立ち上がり。４回には先頭・三森に中前打でこの日初安打を許したが、続く度会の打席ですかさず一塁へけん制球を送り、アウトに仕留めた。度会も右前打で出塁を許したが、後続・筒香の空振り三振に仕留める際に捕手・大城が度会の二盗を阻止。三振併殺で切り抜けた。

５回を３者凡退に仕留めると、その後キャベッジが左中間席へソロを放って先制。なおも１死三塁で打席に立つと、左犠飛を放って２点目を追加し、自らを援護した。

６回は２死から代打・ヒュンメルに四球を与えたが、続く三森を中飛に打ち取り、無失点に抑えた。７回は二塁打と四球で無死一、二塁とこの試合初めて得点圏に走者を背負ったが、後続を断って切り抜けた。

５月３日の阪神戦（甲子園）以来、中１１日での登板となった左腕。「キャッチボールの強度を落としめで投げて、肩肘の回復をちょっと意識しました」と休養十分でこの日を迎えていた。

また、今季の２勝はともにＤｅＮＡ戦。さらに昨季から６連勝中と好相性だが「強力打線なので、先頭を切れるようにしたいと思います」と油断のない姿勢を見せていた。