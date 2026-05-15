◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神０―２広島（１５日・甲子園）

広島の栗林良吏投手が、１安打完封で４勝目を手にチームの連敗を止めた。今季から先発に転向した右腕。３月２９日の中日戦（マツダ）で１安打、９５球のマダックスで初先発勝利を飾って以来、２度目の完封勝利。防御率は阪神・高橋の０・３８にこそ及ばないが、０・９６から０・７８とした。ヒーローインタビューでは「きょうは（サッカー）W杯のメンバー発表なので、どんな投球をしてもニュースにならないと思っていたので、そういう気持ちでいきました」と、ジョークを飛ばした。

初回に１死から三塁・坂倉の失策と大山の右前打で２死一、三塁のピンチを背負ったが、無失点で切り抜けた。２回以降は凡打の山を築いた。初回に３アウト目を奪った中野からヒットを許さなかった。

大竹へのリベンジにも成功した。４月２６日の対戦（甲子園）で７回１失点と好投しながら、相手は７回無失点で０―１で敗戦投手となっていた。

大竹に対し、チームはカード別最多の通算１６勝を献上していた。この日は４回２死からモンテロが今季５号ソロで先制し、６回に小園の適時打で追加点を奪った。甲子園で通算９度目の対戦で初めて黒星をつけた。

最高の形で敵地での阪神３連戦の初戦に勝利した。昨季６勝１９敗と大きく負け越し、今季はこれで２勝３敗１分け。１６日は、昨年４月１８〜２０日の３連戦以来の阪神戦勝ち越しを目指す。