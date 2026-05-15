108円のパンケーキだとッ？！【シャトレーゼ】コスパ良すぎな「スイーツ」に注目

コスパもクオリティも高いスイーツを探しているなら、【シャトレーゼ】に足を運んでみて。スイーツ欲を満たす満足度の高い洋菓子や和菓子等が揃っているため、どれを買おうかと選んでいる時間まで楽しめるはず。そこで今回は、コスパの良さに驚くこと間違いなしと言えそうなシャトレーゼの「スイーツ」を紹介します。

品薄状態が続いている！？ コスパ良すぎスイーツ

「ショコラパンケーキ」は、チョコレートクリームとチョコレートソースをココア味のパンケーキでサンドしたスイーツです。クリームとソースにクーベルチュールチョコレートを使っており、@mame48goさん曰く、「シンプルながら満足感の高い味わい」「それでいて1個108円という驚きのコストパフォーマンス」とのこと。公式サイトに、「ご好評につき店舗での品薄状態が続いており、お客様に大変ご迷惑をおかけしております」と記載がある（2026/5/10時点）ほど、人気のほどがうかがえます。1個\108（税込）なので、見つけたら迷わずゲットするべきかも。

シュークリームも驚きの高品質 & コスパ

シャトレーゼの高コスパスイーツといえば、「ダブルシュークリーム 北海道純生クリーム」を思い浮かべる人もいるかも。生クリームとカスタードクリームが、シュー生地の中にたっぷりと入っているにも関わらず、価格は1個\108（税込）。生クリームは、北海道産純生クリームを使用しており、このクオリティのシュークリームをこの価格で食べられることに、きっと驚くはずです。

手土産にも普段のおやつにもOK

バター風味の生地でミルク餡を包んだ「梨恵夢 バター風味」。@masaki_19740913さんが「説明はいりませんよね」とコメントするほど、シャトレーゼ定番の高コスパ商品の1つです。価格は1個\64（税込）で、通常商品のバター風味のほか、季節限定品も発売されます。化粧箱に入った詰合せの他、通販限定の「シェアボックス」も。手土産から普段のおやつまで、使い勝手の良いスイーツです。

ぎっしりカスタードクリームの贅沢感

カスタード好きさんに要チェックしてほしいのは、「プレミアムカスタードシュー」。クッキーシュー生地の中にぎっしりと詰め込まれたカスタードクリームが、ひと口食べるごとに贅沢感を与えてくれそう。公式サイトにも「ワンランク上のこだわりシュークリーム」と、説明されています。@mame48goさんが、「気づくと定期的に恋しくなって、結局またリピートしてしまう」というシュークリームが、\216（税込）で楽しめます。

思わず値段を二度見してしまう人が多いであろう、シャトレーゼの驚きコスパスイーツ。価格は安くても、素材や製法にこだわりを感じさせるクオリティの高さが、何度も食べたくなるほど惹きつけられる理由かもしれません。そんな、シャトレーゼの高コスパスイーツを、ぜひ一度味わってみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mame48go様、@hifumi4様、@masaki_19740913様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる