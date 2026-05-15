兄嫁「どうせ家にいるんでしょ」無料ベビーシッター扱いで限界！ → 兄に打ち明けるとまさかの結末に

困ったときはお互い様──その気遣いを逆手に取られ、甥っ子を頻繁に預かるようになってしまった筆者の友人。身内でも感謝の気持ちを持たなければ良好な関係は続けられない、そう実感するエピソードをご紹介します。

平和な兄夫婦との交流に暗雲が

我が家は、2歳の娘と夫の3人家族です。このたび、近くに住んでいる兄夫婦に子どもが生まれました。

私にとって初めての甥っ子。家が近いということもあり、たびたびお互いの家を行き来していました。最初は平和に交流を続けていましたが、兄が長期の単身赴任へ行くことに。

これをきっかけに、義姉から「ちょっとだけ……」と言われて、甥っ子を預かることが増えていったのです。

頻繁に甥っ子を預けてくるように

兄がいなくなり、ワンオペでの育児家事は大変なはず。最初は助け合いのつもりで甥っ子を快く預かっていましたが、次第に預かる頻度も時間も増えていきます。

甥っ子が5歳を超えるころには「夕飯もお願い！」「お風呂も入れてくれる？」なんて言われることも。

そのころ私が在宅の仕事を始めていたこともあり、負担があまりにも大きくなっていったため断ろうとしていました。打診の連絡に「今日は無理だよ」と返しますが、しつこく食い下がられます。連絡を返さずにいると、直接家にやって来る始末。

仕事があると伝えても「在宅の仕事なんだから、どうせ家にいるんでしょ？」と言われてしまいます。

仕事を軽視されたことに腹が立ち「もう今後は事前に相談があっても預かれないよ」と伝えたところ、逆ギレ。「こっちは忙しいんだから！」「子どもが1人増えたって変わらないでしょ！」と言い、そのまま甥っ子を押し付けられてしまったのです。

思いきって単身赴任中の兄に相談

これはもう無理だと感じた私は、兄に今までのことをすべて連絡しました。

今までは、兄に「甥っ子くん、今うちに来てるよ」程度しか伝えていませんでした。兄が突然単身赴任になり、一人で心細い中での育児は大変だろうと思っていたからです。連日のように預かっているのは事実でしたが、兄に言うと告げ口をするような気持ちになるため、していませんでした。

しかし、もう私も限界です。平和に交流を続けていたであろう妻と妹が、このような事態になっているとは思いもしなかったでしょう。

すると、その日の夜に新幹線に乗って帰って来てくれた兄。

青ざめた顔で私に謝りながら「なんでもっと早く言ってくれなかったんだ……」とうなだれます。そして、私の夫に娘と甥っ子を任せ、兄と二人で兄の家へ向かいました。