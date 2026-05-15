日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（来月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表した。フランクフルトＭＦ堂安律は２０２２年カタール大会に続く２度目の選出。自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで選出された瞬間の模様をこの日公開し、Ｗ杯への決意を語った。

ドイツで現地時間の朝７時すぎにリアルタイムで会見を見守った堂安は「森保さんに名前を呼ばれた時は、やっぱりうれしい気持ちが強い。３時だろうが４時だろうが、間違いなく起きて、⾃分の⽬でこの会⾒は⾒たかった。今は朝７時半だけど、アドレナリンが出て、すぐ練習に⾏って体動かしたいという気持ちになってます」と胸を躍らせた。

１次リーグではオランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦する。「初戦は短期決戦のＷ杯では⾮常に⼤事なものになってくる」と警戒を強めた一方で「初戦がダメでも２試合で取り返せるということを忘れちゃいけない」と強調。「どうなっても、⾃分たちが今までやってきたことをブレないように、森保さんもそういうことをすごいチームに落とし込んでくれてたので、メンタリティー的にもそういう準備は全選⼿ができてるんじゃないかと思う。初戦が大事だけど、ショ前が全てではないと頭の片隅に置いておくことが必要だと思う」と力説した。

前回２０２２年カタールＷ杯では１次リーグのドイツ戦、スペイン戦で１得点ずつ挙げ、チームを白星に導いた。自身２度目のＷ杯へ「ゴール、アシストでチームを助けたい。守備で貢献するのはチームのコンセプトの⼀つにすぎないので、それをしっかりやりながらクオリティーを出せる選手がいい選手だと思う。そういった舞台でそういう結果を出せるのは俺やっていうのを思ってるので、そこを⾒せてチームを助けることができたらなと思います」と言い切った。

最後に、サッカーファンに向けて「本当に選⼿たちを信じて後押してほしいなと思う。僕らは本当に、ピッチ上で死ぬ覚悟はできているので、⾛りきって、最後の景⾊を⾒て⼤会終えられたらそれ以上はないと思うので、全力で頑張りたいと思います」と決意を語った。