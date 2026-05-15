【巨人】浦田俊輔が危険スイングで警告　バットがすっぽ抜けてマウンドの前へ　新ルールで初適用

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）

「８番・遊撃」で先発出場している巨人の浦田俊輔内野手に「危険スイング」で警告が与えられた。

２点リードの７回２死だった。４球目の外角スライダーに手を伸ばしてバットに当てるも、バットがすっぽ抜けて一塁ベースとマウンドの間の方向へ。バットは本塁とマウンドの間で力なく転がった。すると芦原球審がマイクを持ち。危険スイングで警告が宣告された。

神宮で４月１６日に行われたヤクルト―ＤｅＮＡ戦でヤクルトのオスナがスイングしたバットが手から離れ、球審の川上拓斗審判員（３０）の側頭部を直撃。救急搬送され、集中治療室（ＩＣＵ）で頭部の手術を行った。これを受け、ＮＰＢは１１日の実行委員１２球団との実行委員会で「危険なスイング」をした打者を退場などの処分対象にする、以下の新ルールを策定した。

〈１〉危険スイングをしたが、バットが他者に当たらなかったとき→警告

〈２〉同一打者が同一試合で二度目の危険スイングをしたとき→退場

〈３〉バット全体が他者に向かい、避けきれずに身体に直接当たったとき→即退場

浦田のケースは〈１〉に該当したため、警告が与えられた。新ルールは１２日から１、２軍全ての公式戦で適用されている。