日本代表メンバー6人のイラストを使用した限定アイテムが発売される

日本サッカー協会（JFA）は5月15日、3COINS（スリーコインズ）とのコラボレーション企画「バモ！ニッポン」の第3弾デザインを公開した。

2025年9月の国際親善試合に招集されたメンバーのうち6人のイラストを使用したアイテムが登場すると発表し、SNS上では「これは欲しい」と話題を呼んでいる。

今回公開されたのは、人気イラストレーターのisayamax（イサヤマックス）氏が手掛けたデザインだ。4月に公開された3COINSオリジナルのロゴに加え、日本代表として活躍する6選手のイラストが落とし込まれた、観戦時のみならず日常使いもできるアイテムがラインナップされる。

発売は2026年6月を予定しており、全商品の詳細ラインナップについては後日改めて公開される予定となっている。3COINSらしい親しみやすさと、日本代表の躍動感が融合した特別なコレクションになりそうだ。

この発表を受け、SNS上では「トランプめっちゃいいな」「これは欲しい」「かわいい。絶対欲しいんだが」「イラストかわいい！」「ほしい！ 絶対買う！ タキも薫くんもいる嬉しい」「モナ王＆タキターン」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）