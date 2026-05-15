JFAが日本代表の応援グッズ約80点の全ラインナップを発売した

日本サッカー協会（JFA）は5月15日、FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表の応援グッズを同日より発売したと発表した。

昨年末に発表された全ラインナップ約80点のうち、3月から順次発売されていた商品が今回ですべて出そろうこととなった。

新たにラインナップに加わったのは、「最高の景色を2026」と記されたLEDブレスレットやスティックバルーン、フォームフィンガーなどの応援アイテムだ。さらに、日常使いができるフェイスタオルや応援シャツ、デニムベア、歴代ユニフォームピンバッジといった多種多様な雑貨も用意されている。

JFAは全国のスポーツショップや小売店と連携し、大会目前の機運醸成とチームの躍進を目指すとしている。商品企画担当者は「スタジアムでもテレビの前でも日常でも、日本代表を身近に感じながら、共に“最高の景色を”見に行きましょう」とコメントを寄せた。

待望の全商品解禁に、SNS上では「散財案件！」「このタイミングでグッズの紹介。仕事出来」「ミサンガ欲しいな」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）