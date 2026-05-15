＜大相撲五月場所＞◇六日目◇15日◇東京・両国国技館

【映像】称賛集めた「最高のおっつけ」＆珠玉の一番

小結・若隆景（荒汐）と前頭筆頭・藤ノ川（伊勢ノ海）の“技巧派対決”に両国国技館が沸いた。熱戦の末、最後は若隆景が寄り切って勝利。荒磯親方も「相撲がうまい」と絶賛する内容に、「最高のおっつけ」「若隆景のが一枚上手だね」とファンから称賛の声が続出した。

これまで技能賞を6回獲得しているベテラン・若隆景と、1回獲得している新鋭・藤ノ川、世代を超えた技巧派同士の対決となった一番。立ち合い頭から激しくぶつかり合った両者。すぐに左上手を引いた若隆景が右四つに組むと、怪力で藤ノ川を振り回して翻弄した。さらに頭をつけて強烈に攻め立て、最後は寄り切って勝利。若隆景は5勝目となる白星を挙げ、敗れた藤ノ川は3敗目を喫した。

「相撲のうまさが光る一番」と賛辞

白熱した一番に館内は大盛況。両力士に鳴り止まない拍手が注がれた。ABEMAで解説を務めた元関脇・琴勇輝の荒磯親方は「やっぱ若隆景がうまいわ。相撲がうまい」と絶賛。続けて「小兵に対してでも、しっかりいつも通り自分の形で当たりにいくし、その後の頭をつける位置もね」と指摘すると、「徹底して嫌なところに頭をつけにいく。前まわしも離さないじゃないですか」と技術力の高さを語り、「相撲のうまさが光る一番でしたよね」と賛辞を送った。

技巧派らしい若隆景の実力に、ABEMAの視聴者も「うますぎる」「最高のおっつけ」「若隆景のが一枚上手だね」「若乃花に教わったの生きてるな」と大興奮。敗れはしたものの健闘した藤ノ川にも「いやでも藤ノ川やっぱ強いわ」「技能賞最大決戦」「いい相撲だった」と称賛の声が相次いだ。（ABEMA/大相撲チャンネル）