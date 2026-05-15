【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは理科で習うもの
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、物事の根幹を支える働き、医療の現場で使われる重要な設備、そして科学の学習で欠かせないものという、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
き□□のう
さん□□き
げん□□ごう
ヒント：機械やシステムが持つ最も基本的な役割、呼吸を補助するために医療現場で使用される装置、そして水素や炭素などの物質をアルファベットで表記したものを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「そき」を入れると、次のようになります。
きそきのう（基礎機能）
さんそきき（酸素機器）
げんそきごう（元素記号）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、システムなどの根幹となる働き、医療の現場で命を支える装置、そして科学の世界で物質を表現する記号を組み合わせました。共通の「そき」という音が、物事を動かす土台の仕組みから、専門的な医療の現場、さらにミクロな原子の世界を記述するルールまでを意外なリズムでつないでいます。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、物事の根幹を支える働き、医療の現場で使われる重要な設備、そして科学の学習で欠かせないものという、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
き□□のう
さん□□き
げん□□ごう
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正解：そき正解は「そき」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そき」を入れると、次のようになります。
きそきのう（基礎機能）
さんそきき（酸素機器）
げんそきごう（元素記号）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、システムなどの根幹となる働き、医療の現場で命を支える装置、そして科学の世界で物質を表現する記号を組み合わせました。共通の「そき」という音が、物事を動かす土台の仕組みから、専門的な医療の現場、さらにミクロな原子の世界を記述するルールまでを意外なリズムでつないでいます。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)