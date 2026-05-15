≒JOY山野愛月、一部活動制限を発表 体調不良のため「本人の回復を第一と考え」【全文】
【モデルプレス＝2026/05/15】指原莉乃がプロデュースする12人組アイドルグループ・≒JOY（ニアリーイコールジョイ）の山野愛月が、体調不良のため一部制限を設けて活動することがわかった。5月15日、公式サイトにて発表された。
【写真】指原プロデュースの22歳美女、ミニスカ姿が可愛すぎ
公式サイトでは、山野について「体調不良のため、一部制限を設けて活動をさせていただくことなりました」と発表。今後の活動については「随時ご案内申し上げます」としている。
また「関係者の皆様、楽しみにしてくださっていたファンの皆様には、誠に心苦しい限りではございますが、本人の回復を第一と考え、今回の判断に至りました。皆様にご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます」と伝えた。
山野愛月の今後の活動に関するお知らせ
いつも≒JOYを応援してくださいまして、ありがとうございます。
弊社所属 ≒JOYメンバー 山野愛月に関しまして、体調不良のため、一部制限を設けて活動をさせていただくことなりました。
今後の活動および出演につきましては、随時ご案内申し上げます。
関係者の皆様、楽しみにしてくださっていたファンの皆様には、誠に心苦しい限りではございますが、本人の回復を第一と考え、今回の判断に至りました。
皆様にご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。
何卒ご理解の程、どうぞよろしくお願いいたします。
2026年5月15日
≒JOY運営事務局
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
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◆山野愛月、一部活動制限を発表
公式サイトでは、山野について「体調不良のため、一部制限を設けて活動をさせていただくことなりました」と発表。今後の活動については「随時ご案内申し上げます」としている。
◆全文
山野愛月の今後の活動に関するお知らせ
いつも≒JOYを応援してくださいまして、ありがとうございます。
弊社所属 ≒JOYメンバー 山野愛月に関しまして、体調不良のため、一部制限を設けて活動をさせていただくことなりました。
今後の活動および出演につきましては、随時ご案内申し上げます。
関係者の皆様、楽しみにしてくださっていたファンの皆様には、誠に心苦しい限りではございますが、本人の回復を第一と考え、今回の判断に至りました。
皆様にご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。
何卒ご理解の程、どうぞよろしくお願いいたします。
2026年5月15日
≒JOY運営事務局
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】