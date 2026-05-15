◇大相撲夏場所6日目（2026年5月15日 両国国技館）

12場所ぶりに大関復帰の霧島（30＝音羽山部屋）が平幕・王鵬（26＝大嶽部屋）を寄り切りで下した。

地力を示した。王鵬に鋭く当たり、左を差した。胸を合わせられ、土俵際まで追い込まれたが、左下手を離さず。「流れ的に、そうなった。自分より体が大きい。諦めずに力を出して良かった」と両前まわしを取って出し投げを打ち、力強く寄り切った。「稽古をやったからこそ残れた。もっとできるだけ、稽古していきたい」と満足する様子はなかった。

豊昇龍（26＝立浪部屋）、大の里（25＝二所ノ関部屋）の両横綱、大関・安青錦（22＝安治川部屋）が不在の中、初日から6連勝。5連勝中だった平幕・琴栄峰（22＝佐渡ケ嶽部屋）が人気業師の宇良（33＝木瀬部屋）に敗れたため、単独トップに立った。取組後は「一日終わりました」と満面の笑み。7日目は同じ時津風一門の大栄翔（32＝追手風部屋）との対戦が組まれた。「一番一番ですかね。何があるか分からないので、自分のやることをやる」と言葉に力を込めた。