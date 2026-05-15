◇セ・リーグ 巨人―DeNA（2026年5月15日 東京ドーム）

15日に行われた巨人―DeNA戦（東京ドーム）の7回に危険スイング適用となるシーンがあった。

7回2死無走者で打席に立った浦田俊輔内野手は1ボール2ストライクからの4球目、DeNAの左横手投げの岩田の外角へのスライダーに食らいつくようにバットを出したが、両手からバットがすっぽ抜け、投手前に転がった。ファウルとなったが、これが危険スイング適用となった。

場内が騒然となる中、芦原英智球審は場内マイクで「ただいま浦田選手、（バットが）すっぽ抜けました。警告を与えます」とアナウンスした。

スイング中にバットを投げ出す「危険スイング」による退場などの罰則適用は12日に始まった。故意、過失は問わず、すっぽ抜けた場合も危険スイングとなる。折れたバットやバントを試みたケースは含まない。罰則は3段階で、（1）バットが他者に当たらなかった時は「警告」、（2）同一試合で同一打者が2度目の危険スイングをした時は「退場」、（3）バット全体が他者に向かい、体に当たった時は「即退場」。アウトではなく打者交代で継続される。